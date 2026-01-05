HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Hình ảnh đường ven sông Đồng Nai qua “nhà lầu ông Phủ" trước ngày thông xe

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Dự án đường ven sông Đồng Nai gần 2.000 tỉ đồng đi qua "nhà lầu ông Phủ" đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để thông xe trước Tết Nguyên đán

Toàn cảnh tuyến đường ven sông Đồng Nai qua "nhà lầu ông Phủ" sắp thông xe trước Tết Nguyên đán 2026

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Dự án đường ven sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên chạy từ cầu Hóa An đến giáp ranh phường Tân Triều dài 5,2 km, khởi công từ cuối năm 2021.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Sau hơn 4 năm thi công, nhiều lần điều chỉnh do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đang tăng tốc hoàn thiện

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.

Để bảo tồn nhà cổ trăm tuổi, tỉnh Đồng Nai phải thay đổi quy hoạch thiết kế, nắn con đường ra phía bờ sông, thu hẹp vỉa hè.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.

Khẩn trương thi công đoạn qua “nhà lầu ông Phủ” Võ Hà Thanh đang được hoàn thiện

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Nhiều đoạn đường ven sông đã hoàn thiện, trồng cây xanh và hoa. Tuyến đường gồm 6 làn xe, rộng 34 m, có vỉa hè, dải phân cách, chiếu sáng và công viên ven sông.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 8.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 9.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 10.

Nhà dân ven đường ven sông Đồng Nai đang sửa sang, hoàn thiện

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 11.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 12.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 13.

Công nhân hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị thông xe tuyến đường ven sông.

Cận cảnh đường ven sông Đồng Nai hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 14.

Dự án đường ven sông Đồng Nai là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai được triển khai trên địa bàn phường Trấn Biên sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực phường và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

