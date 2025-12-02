HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh gây ớn lạnh: 2 xe ba gác cùng chở 1 bó thép dài "đánh đu" trên đường

Uyên Châu

(NLĐO)- 2 tài xế ba gác chở bó thép dài khoảng 10 m trên Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Ngày 2-12, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 2 tài xế xe ba gác chở thép dài, lưu thông trên Quốc lộ 51 đoạn qua phường Phước Tân.

Xử phạt 2 tài xế xe ba gác chở bó thép khoảng 10 m "đánh đu" trên Quốc lộ 51

Trước đó, chiều 29-11, Phòng CSGT nhận được tin phản ánh do người dân cung cấp ghi lại cảnh 2 xe ba gác cùng chở 1 bó thép dài, di chuyển trên Quốc lộ 51 khiến nhiều tài xế lo lắng vì nguy cơ va chạm rất cao.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh và mời 2 tài xế đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, cả hai gồm anh T.V.H. (37 tuổi, Nghệ An) và ông N.H.N. (63 tuổi, Đồng Nai) đã thừa nhận vi phạm.

Căn cứ quy định, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan đã lập biên bản xử phạt với các lỗi gồm chằng buộc hàng hóa không đảm bảo an toàn và chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép.

Xử nặng 2 tài xế xe ba gác chở thép dài như ‘đánh đu’ trên Quốc lộ 51 - Ảnh 1.

Xe ba gác chở hàng cồng kềnh

Vào cuối tháng 11 vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 2 cũng đã phát hiện và xử lý 1 trường hợp xe ba gác biển số 60B1-456... chở tôn, sắt dài vượt quá quy định trên Quốc lộ 20, xã La Ngà.

Người lái xe là anh V.M.C. (46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “chở hành lý, hàng hóa vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe”.

Phòng CSGT đề nghị người dân và các tài xế vận tải nâng cao ý thức, tuân thủ quy định khi sắp xếp - chằng buộc hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tai nạn.

