Bạn đọc

Xử phạt người chạy xe ba gác "cõng" xác ô tô cũ

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT TP HCM khuyến cao người dân tuyệt đối không sử dụng phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá tải.

Ngày 25-8, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Đội CSGT Bình Triệu đã phối hợp với Công an phường Thới An lập biên bản xử phạt ông L.C.T (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) 10 triệu đồng do đã chạy xe ba gác "cõng" xác ô tô cũ.

Chạy xe ba gác chở ô tô bị phạt nặng , CSGT TP HCM cảnh báo người dân - Ảnh 1.

Ông L.C.T tại cơ quan công an.

Đại diện PC08 nhấn mạnh người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá tải.

"CSGT TP HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm" - đại diện PC08 nói.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21-8, ông T. chạy xe ba bánh mang biển số 53P5-14XX, chở theo phía sau 1 ô tô cũ (chỉ còn vỏ xe, không có nội thất và máy móc) vừa mua của một hộ dân để đưa về cơ sở kinh doanh phế liệu.

Do ô tô có kích thước lớn, chiếm gần hết phần đường nên đã gây cản trở giao thông.

Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT Bình Triệu lập biên bản xử phạt ông T. về các hành vi: chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép; điều khiển xe mô tô ba bánh không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký. Tổng mức phạt là 10 triệu đồng, đồng thời lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định.

Chạy xe ba gác chở ô tô bị phạt nặng , CSGT TP HCM cảnh báo người dân - Ảnh 2.

Clip ghi lại xe ba gác "cõng"... ô tô.

Trong quá trình làm việc, cán bộ Đội CSGT Bình Triệu đã tuyên truyền, phân tích để ông T. hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hành vi chở hàng hóa cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính bản thân và người tham gia giao thông khác. Đây cũng là một trong những lỗi phổ biến dẫn đến ùn tắc, va chạm giao thông trên địa bàn TP HCM.

giấy phép lái xe xe ba gác xử lý nghiêm hành vi vi phạm tham gia giao thông va chạm giao thông
    Thông báo