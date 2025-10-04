Hình ảnh hàng trăm thiếu nhi vui rước đèn, đón trung thu giữa lòng TP HCM

Tối 4-10, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, TP HCM tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm - Trung thu yêu thương". Hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn phường đã đến tham dự chương trình, cùng nhau đón Tết trung thu.

Tại chương trình, các thiếu nhi được lắng nghe lãnh đạo phường Diên Hồng đọc Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu; cùng nhau thưởng thức những màn biểu diễn lân sư rồng, ảo thuật, văn nghệ.

Ban tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm - Trung thu yêu thương" cũng đã gửi tặng nhiều phần quà đến các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau chương trình, phường Diên Hồng đã tổ chức cho các thiếu nhi rước đèn qua các tuyến phố trên địa bàn phường.

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm - Trung thu yêu thương"

Ban Tổ chức chương trình tặng quà trung thu cho các thiếu nhi phường Diên Hồng

Biểu diễn lân - sư - rồng

Thiếu nhi phường Diên Hồng vui đón trung thu