Học bổng và quà trung thu đến với thiếu nhi xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng

Chiều tối 4-10, tại Trường Tiểu học Hồng Thái 2 (thuộc xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng), Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động phối hợp với Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Thái tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" dành cho thiếu nhi địa phương.

Tham dự chương trình có bà Ngô Thị Hoài Trinh – Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái; ông Phan Thanh Phương – Chủ tịch UBND xã Hồng Thái; bà Phan Thị Linh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Thái; đại diện Ban giám hiệu các trường tiểu học trên địa bàn cùng sự đồng hành của đại diện Phân trại Khu vực 4 - Trạm tạm giam số 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng).

Trao học bổng và quà tặng trị giá hơn 50 triệu đồng

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, dù cơn mưa lất phất bất chợt ghé qua sân trường, chương trình vẫn rộn vang những tiếng cười và ánh mắt háo hức của các em nhỏ. Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao 15 suất học bổng (trị giá 15 triệu đồng) đến học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 tại các trường Tiểu học: Hồng Thái 1, Hồng Thái 2, Hồng Thái 3, Phan Thanh 1 và Phan Thanh 2. Đây là những gương mặt tiêu biểu, nỗ lực vươn lên trong học tập và được thầy cô, địa phương ghi nhận.

Không khí rộn ràng của Tết Trung thu ở sân trường Tiểu học Hồng Thái 2

Không chỉ có học bổng, chương trình còn mang đến cho các em 150 chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu, 150 bánh donut và 150 áo thun do thương hiệu thời trang Calem.club đồng hành trao tặng. Những phần quà giản dị nhưng thấm đẫm tình cảm, góp phần đem đến một mùa trăng thêm trọn vẹn.

15 phần học bổng được gửi tới thiếu nhi xã Hồng Thái

Đặc biệt, chương trình cũng dành sự quan tâm đến con em cán bộ, chiến sĩ Phân trại Khu vực 4 - Trạm tạm giam số 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng). 5 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng đã được trao tận tay đại diện đơn vị, như lời sẻ chia và tri ân, tiếp thêm động lực để các em nhỏ học tập tốt, để các chiến sĩ yên tâm công tác.

Tổng giá trị học bổng và quà tặng trong chương trình lên đến hơn 50 triệu đồng.



Tri ân và gửi gắm

Phát biểu tại chương trình, ông Phanh Thanh Phương – Chủ tịch UBND xã Hồng Thái, nhấn mạnh: "Trung thu không chỉ là ngày hội của tuổi thơ mà còn là dịp để xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dành cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Năm nay, niềm vui của các em càng được nhân lên khi ngoài quà tặng và trò chơi, các em còn nhận được học bổng, áo thun từ các nhà tài trợ. Đây là sự động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập".

Những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu của CLB Thiện nguyện Liên Tâm gửi đến thiếu nhi xã Hồng Thái

Thay mặt địa phương, ông gửi lời cảm ơn đến Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động, các đơn vị đồng hành cùng Ban Giám hiệu các trường, mang đến niềm vui Trung thu cho thiếu nhi.

Ông cũng nhắn nhủ các em học sinh: "Hãy luôn chăm ngoan, vâng lời thầy cô, cha mẹ, không ngừng nỗ lực học tập để xứng đáng với tình cảm và sự kỳ vọng mà gia đình, nhà trường và xã hội đã dành cho các em".

Đêm hội Trung thu tại xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng mang đến cho thiếu nhi ấm áp yêu thương với học bổng và nhiều phần quà ý nghĩa

Trong tiếng trống hội rộn ràng, ánh đèn lồng lung linh, xen lẫn những hạt mưa lất phất càng làm khung cảnh thêm ấm áp, "Đêm hội trăng rằm" tại xã Hồng Thái đã để lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho các em nhỏ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương trong cộng đồng.