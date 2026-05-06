Bạn đọc

Hình ảnh hàng trăm xe container sầu riêng đậu choáng các tuyến đường quanh Bến xe Dầu Giây

Quang Nhật-Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Có lúc cao điểm lên đến cả ngàn xe container chở sầu riêng chờ lấy mẫu tại khu vực bến xe Dầu Giây, đậu tràn ra các tuyến đường

Những ngày này, hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh phía Nam tập trung tại Bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây (TP Đồng Nai) để chờ đến lượt lấy mẫu kiểm định sầu riêng phục vụ xuất khẩu.

Hàng trăm xe container sầu riêng đậu kín tuyến đường ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Các phương tiện đậu tràn trong Khu trung tâm hành chính phường Dầu Giây

Do lượng xe quá lớn, bãi xe trong Bến xe Dầu Giây không đáp ứng đủ, nhiều tài xế đưa xe vào các đường dân sinh, Khu trung tâm hành chính phường Dầu Giây để đậu xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, việc đi lại của người dân.

Trước tình trạng trên, ngày 6-5, UBND phường Dầu Giây đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc phối hợp xử lý việc dừng, đỗ không đúng quy định tại phường Dầu Giây.

Qua kiểm tra, lãnh đạo phường Dầu Giây cho biết, hiện nay tình trạng xe container đậu, đỗ xe tại các tuyến đường trên địa bàn phường không đúng quy định.

Trong khi đó, tại Bến xe Dầu Giây các phương tiện dừng, đỗ để kiểm nghiệm hàng hóa rất nhiều, gây sụt lún và làm hư hỏng đường, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông, gây mất trật tự an toàn giao thông.

UBND phường Dầu Giây giao Công an phường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Ban Quản lý Bến xe Dầu Giây tổ chức kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định trên địa bàn phường và khu vực Bến xe Dầu Giây.

Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Công an phường và các ngành liên quan kiểm tra hoạt động của Bến xe Dầu Giây (có đủ chức năng kiểm định hàng hóa hay không).

Đồng thời, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp với Công an phường Dầu Giây kiểm tra, xử lý các xe container vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường và Bến xe Dầu Giây.

Việc đậu xe vào các đường dân sinh và Khu trung tâm hành chính gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Dòng người nườm nượp đổ về TPHCM, cao tốc TPHCM - Long Thành ùn ứ

(NLĐO)- Tại vị trí cầu Long Thành hướng về TPHCM, dòng xe bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng phương tiện trở lại TPHCM sau nghỉ lễ

Khách đổ về Đà Nẵng đông nghẹt, đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ ô tô

(NLĐO) - Ngày 1-5, nhiều điểm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà ùn ứ phương tiện

Nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài trước kỳ nghỉ lễ, người dân chật vật rời Hà Nội

(NLĐO)- Giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm ở Hà Nội chiều 29-4 bắt đầu quá tải khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

