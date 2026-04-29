Thời sự Xã hội

Nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài trước kỳ nghỉ lễ, người dân chật vật rời Hà Nội

Nguyễn Hưởng - Hải Anh

(NLĐO)- Giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm ở Hà Nội chiều 29-4 bắt đầu quá tải khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Chiều 29-4, trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, nhiều tuyến cửa ngõ Thủ đô xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài.

Nhiều tuyến cửa ngõ Thủ đô xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài

Theo ghi nhận tại khu vực bến xe Mỹ Đình, lượng người đổ về tăng mạnh, kéo theo mật độ phương tiện trên các tuyến Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Vành đai 3 tăng đột biến. Dòng xe khách, ô tô cá nhân và xe máy nối dài, khiến giao thông trước cổng bến xe thường xuyên ùn tắc, di chuyển chậm.

Không chỉ khu vực cửa ngõ, nhiều tuyến nội đô như Nguyễn Chí Thanh, Láng, Kim Mã cũng rơi vào tình trạng ùn ứ.

Tại các nút giao lớn như Nguyễn Chí Thanh - Láng, Ngã Tư Sở, lượng phương tiện tăng nhanh vào cuối giờ chiều khiến giao thông chen chúc, tắc cục bộ.

Ở phía Tây thành phố, Đại lộ Thăng Long ghi nhận lượng lớn phương tiện rời nội đô về các tỉnh lân cận. Dòng xe xếp hàng kéo dài, đặc biệt tại khu vực nút giao Lê Quang Đạo, làm giảm đáng kể tốc độ lưu thông.

Tại Vành đai 3 - Khuất Duy Tiến, mật độ phương tiện theo hướng ra khỏi thành phố tăng cao, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ kéo dài, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Khu vực Vành đai 3 bị ùn tắc kéo dài

Theo dự báo, từ chiều tối 29-4 đến sáng 30-4, áp lực giao thông tại các tuyến vành đai, cửa ngõ và khu vực bến xe sẽ tiếp tục gia tăng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cho biết lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp nghỉ lễ là điều đã được dự báo. Lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch từ sớm, tập trung phân luồng, điều tiết tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Cả trên đường trên cao và bên dưới

Lực lượng CSGT được bố trí tại các nút giao trọng điểm, tuyến ra vào thành phố, khu vực bến xe, nhà ga, điểm du lịch, khu vui chơi đông người. Đồng thời, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như sử dụng rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, chở quá số người, vi phạm tải trọng…

Việc xử lý vi phạm được thực hiện với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn trong dịp cao điểm.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT Thủ đô được huy động tối đa, tổ chức trực 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn; triển khai đồng bộ các phương án phân luồng từ xa, điều tiết linh hoạt theo tình hình thực tế, kết hợp ứng dụng công nghệ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.

Các phương tiện giao thông phải vất vả để di chuyển qua tuyến đường

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ

Đoạn đường Đại lộ Thăng Long cũng bị ùn ứ kéo dài

Đoạn đường Nguyễn Chí Thanh phương tiện giao thông di chuyển cũng gặp nhiều khó khăn

Bến xe Mỹ Đình càng về chiều càng trở nên đông đúc

 

Làm gì để giảm ùn tắc giao thông? (*): Siết chế tài, phủ công nghệ

Cơ quan chức năng nên tham khảo quy tắc trên cao tốc Autobahn (Đức) hay Mỹ, xử phạt thật nghiêm khắc hành vi cản trở ở làn tốc độ cao

Làm gì để giảm ùn tắc giao thông? (*): Nhận diện "thủ phạm", hoàn thiện giải pháp

So với chuyện mở rộng vài làn xe thì việc chú trọng đầu tư vào hệ thống điều hành, dữ liệu; tăng cường văn hóa giao thông;… có thể mang lại hiệu quả lớn hơn

Vì sao tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông cục bộ tiếp tục xảy ra trong dịp nghỉ Tết?

(NLĐO) - Tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông cục bộ tiếp tục xảy ra do lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân gia tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hạ tầng

