Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An

B.Vân

(NLĐO) - Nước lụt dâng khiến nhiều tuyến phố Hội An ngập trở lại, nhiều du khách Tây chọn dịch vụ ngắm phố cổ giữa dòng nước.

Tối 17-11, nước lụt tiếp tục dâng, khiến nhiều tuyến phố ở Hội An, TP Đà Nẵng như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Châu Thượng Văn… bị ngập trở lại.

Ở các tuyến phố bị ngập nước, đặc biệt tại khu vực giao với đường Bạch Đằng – ghi nhận nhiều người dân đưa ghe ra phục vụ du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài, trải nghiệm đi ghe ngắm phố cổ trong mùa lụt.

Khách Tây thuê ghe ngắm Hội An ngập trong nước lụt

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 1.

Nhiều du khách nước ngoài chờ đợi để được trải nghiệm dịch vụ đi ghe ngắm phố cổ Hội An trong nước lụt trên đường Châu Thượng Văn

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 2.

Mỗi ghe chở khoảng 4 đến 6 khách

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 3.

Các ghe có trang bị áo phao, tuy nhiên nhiều khách không sử dụng

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 4.

Rất nhiều du khách chọn dịch vụ này

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 5.

Các ghe chở khách chỉ di chuyển trên các tuyến phố, không đưa khách ra khu vực sông Hoài để đảm bảo an toàn

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 6.

Khu vực Chùa Cầu tấp nập

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 7.

Mỗi chuyến đi thường kéo dài 10–15 phút, đi trên các tuyến phố bị ngập với giá khoảng từ vài chục ngàn đồng đến hơn 100 ngàn đồng/khách

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 8.

Du khách đứng trên Chùa Cầu ngắm các ghe treo đèn lồng sặc sỡ di chuyển trên các tuyến phố bị ngập

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 9.

Đông nghịt du khách trải nghiệm phố cổ về đêm trong mùa lụt

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 10.

Một số du khách ghi lại khoảnh khắc phố cổ Hội An trong mùa lụt

Khách Tây hào hứng trải nghiệm tour ngắm nước lụt ở phố cổ Hội An - Ảnh 11.

Nước mấp mé lên vỉa hè đường Châu Thượng Văn, nhiều du khách đến đây ăn uống và ngắm cảnh

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tổ chức dịch vụ bơi ghe đưa khách du lịch ngắm phố cổ mùa lụt, chỉ được đưa khách bị mắc kẹt ở vùng ngập ra bên ngoài.

Theo ông Cường, hiện nay do khách có nhu cầu nên nhiều người dân bơi ghe phục vụ. Tuy nhiên, các ghe chỉ chở khách di chuyển tại các đoạn đường bị ngập ở trung tâm phố cổ, không có tình trạng chảy xiết.

Nước lụt bắt đầu lên từ sáng 17-11, khiến nhiều khu vực quanh sông Hoài ngập sâu. Một số cửa hàng ở đây phải dọn dẹp đồ đạc và tạm đóng cửa.

