Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão Kalmaegi, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, trong bối cảnh thành phố đang tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa, lũ vừa qua.



Cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển An Bàng, phường Hội An Tây chiều 4-11

Siết chặt chỉ đạo, không để bị động bất ngờ

Thường trực Thành ủy yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt và kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các địa phương, nhất là những nơi đã xảy ra thiệt hại hoặc có nguy cơ cao, cần khẩn trương rà soát, xác định khu vực mất an toàn (nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét...) để chủ động phương án di dời, sơ tán người dân. Mục tiêu là không để người dân bị cô lập, thiếu lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Thành ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó bão, mưa, lũ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Công tác cảnh báo cần tập trung vào phòng ngừa chủ quan, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Triển khai kịch bản "4 tại chỗ"

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), phát huy kinh nghiệm từ đợt mưa lũ vừa qua trong huy động nguồn lực, phương tiện cứu hộ, đảm bảo đầy đủ lương thực, nước sạch, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập, không để xảy ra tình trạng thiếu đói hoặc rét.

Thường trực Thành ủy giao UBND thành phố chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, tránh tình trạng "lũ chồng lũ". Đồng thời, khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Các địa phương cần cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại khu vực nguy hiểm và nghiêm cấm người dân đi lại trong vùng ngập, sạt lở khi chưa an toàn.

Bờ biển An Bàng sạt lở nặng nề sau mưa lớn kéo dài

Đảng ủy Quân sự thành phố và Đảng ủy Công an thành phố được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng như biên phòng, cảnh sát đường thủy khẩn trương thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh; tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Các lực lượng này cũng cần hướng dẫn ngư dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy khi neo đậu, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tránh trú bão, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân; đồng thời chủ động huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực khó tiếp cận.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phụ trách địa bàn phải thường xuyên bám sát địa phương, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, động viên và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đồng thời báo cáo nhanh Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Thành ủy yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu, đảm bảo chủ động ứng phó bão Kalmaegi, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.