Thời sự

Hình ảnh "khó coi" tại sân vận động đẹp nhất Tây Nguyên

Nhất Đăng

(NLĐO) - Đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng sân vận động Đà Lạt bắt đầu xuất hiện một số vị trí hỏng hóc cũng như trở thành bãi xe bất đắc dĩ.

- Ảnh 1.

Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đưa vào sử dụng cuối năm 2023 sau nhiều năm xây dựng.

- Ảnh 2.

Sân có sức chứa 20.000 khán giả, được xây dựng trên một ngọn đồi ở Đà Lạt. Từ thiết kế hài hòa đến vị trí góc nhìn "triệu view" ra xung quanh Đà Lạt nên công trình này được đánh giá là sân vận động đẹp nhất Tây Nguyên.

- Ảnh 3.

Tuy nhiên, mới chỉ sau gần 2 năm đưa vào sử dụng, một số mảng tường sơn nước ở mặt tiền sân đã xảy ra bong tróc, loang lỗ.

- Ảnh 4.

Không chỉ vậy, một số tuyến đường được đầu tư xây dựng rất đẹp quanh sân cũng trở thành nơi đậu xe thường xuyên của vài nhà xe. "Nhiều lúc gần cả chục xe khách giường nằm đậu xe ở đây qua đêm, còn ngày thường thì cũng có xe khách vô tư từ sáng tới chiều. Việc này diễn ra nhiều tháng rồi"- một người dân ở gần sân vận động Đà Lạt cho biết.

- Ảnh 5.

Ba chiếc xe khách giường nằm của một hãng xe thường xuyên đậu cạnh sân vận động Đà Lạt. Người dân cho biết thêm việc đậu xe khách "vô tư" ở đây diễn ra thường xuyên nhưng không thấy ai nhắc nhở.

- Ảnh 6.

Xe trung chuyển của một hãng xe và xe tải cũng chọn nơi đây làm chỗ đậu, thậm chí còn đậu ngay phía trước sân hoặc lối ra vào sân.

- Ảnh 7.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt sân lát đá bên ngoài sân chính cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ô tô chạy lên.

- Ảnh 8.

Trong một ngày phóng viên có mặt tại đây, một hãng xe vô tư đặt cọc tiêu và chạy ô tô trên sân lát đá của sân vận động Đà Lạt.

- Ảnh 9.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến mặt sân lát đá của công trình này có nhiều khu vực bị hư hỏng.

- Ảnh 10.

Toàn bộ mặt sân đá bị vỡ lởm chởm sau chưa đầy 2 năm đưa vào sử dụng.

- Ảnh 11.

Tại một số vị trí được "đắp" bằng những viên đá khá hoặc đá vỡ khiến nơi đây nhìn khá xấu xí.

- Ảnh 12.

Trên những bật cấp dẫn vào sân vận động Đà Lạt, cỏ dại mọc khắp nơi do không được quan tâm duy tu, bảo dưỡng.

- Ảnh 13.

Nhiều lối dẫn bị vỡ hoặc mất mặt ốp đá hoa cương. Không những vậy, một số khu vực sân còn vương vãi nhiều rác thải như ly nhựa, túi nilon do cổ động viên để lại.

- Ảnh 14.

Tủ phòng cháy chữa cháy của sân vận động Đà Lạt không còn thiết bị mà chỉ có rác thải từ ly nhựa do người thiếu ý thức để lại.

Lâm Đồng Đà Lạt sân vận động Đà Lạt phường Lang Biang - Đà Lạt
