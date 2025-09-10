Sập taluy nhà dân ở Đà Lạt trong ngày mưa "siêu" lớn

Ngày 10-9, cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đang làm rõ nguyên nhân và hỗ trợ người dân ở con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn xử lý hiện trường vụ sạt lở bờ taluy.



Thời điểm đoạn taluy bị sạt lở.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở taluy xảy ra lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày. Trước khi sự cố xảy ra, đoạn taluy này được xây bằng đá chẻ, cao khoảng 3 m và dài 5 m. Thời điểm xảy ra vụ việc, phía dưới taluy không có ai qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Đoạn taluy trước (ảnh nhỏ) và sau (ảnh lớn) khi bị sạt lở.

Vụ việc được camera ghi lại và sau đó đăng tải trên mạng xã hội. Trong chiều 10-7, khu vực các phường trung tâm của tỉnh Lâm Đồng có mưa rất lớn gây ngập úng một số tuyến đường.