Hình ảnh khởi công, khánh thành loạt các dự án trọng điểm





TP HCM: Khởi công nhiều công trình quan trọng

UBND TP HCM tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 giai đoạn 1, đoạn từ nút giao Vành đai 4 đến giao lộ Ngã tư An Điền (khu vực Bình Dương cũ).

khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 giai đoạn 1

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 được UBND tỉnh Bình Dương (trước đây) phê duyệt, với tổng mức đầu tư 3.143 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 463 tỉ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.284 tỉ đồng. Giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 5 km. Mở rộng mặt cắt ngang lên đến 38m, gồm 6 làn xe. Chi phí xây dựng: 270 tỉ đồng. Trên tuyến, dự án sẽ mở rộng cầu Ông Kỳ với khổ cầu 38 m, đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng hiện đại.

Phối cảnh đường ĐT 748

Cũng trong sáng nay, Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Ngã 5 Phước Kiến cũng được khởi công. Ngã 5 Phước Kiến là một nút giao thông quan trọng nằm trên Đại lộ Bình Dương, giao với các tuyến đường Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Văn Tiết, và Phạm Ngọc Thạch. Khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc do lượng phương tiện lớn.

Dự án được xây dựng nhằm giảm tải áp lực giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc tại đây và kết nối thông suốt giữa Quốc lộ 13 với các khu vực lân cận. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.050 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 424 tỉ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 448 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách.

Sáng cùng ngày đã diễn ra lễ khánh thành dự án thành phần 1 tuyến Tân Vạn – Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP HCM, trong đó có cầu Nhơn Trạch – hạng mục lớn nhất của dự án.

Cầu Nhơn Trạch là hạng mục lớn nhất của tuyến đường Vành đai 3 TP HCM

Đồng thời, thành phố cũng khởi công cao tốc TP HCM – Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật), nút giao Ngã tư Đình, hầm chui Ngã năm Phước Kiển và một số công trình hạ tầng – văn hóa khác.

Sáng 19-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông TP HCM) đã khởi công Dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật) và bắt đầu thi công Dự án xây dựng nút giao thông Ngã tư Đình.

Phối cảnh nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

Dự án cao tốc TP HCM – Mộc Bài giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài 51 km, đoạn qua TP HCM dài 24,7 km, qua địa phận tình Tây Ninh dài 26,3 km, với 4 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h.





Cũng trong sáng 19-8, tại Trung tâm Bảo dưỡng kỹ thuật Tam An (xã An Phước, tỉnh Đồng Nai), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức lễ Khởi công dự án mở rộng cao tốc TP HCM – Long Thành.

Kkhởi công mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành

Dự án có chiều dài khoảng 22 km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 (TP HCM) và điểm cuối tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai). Tổng vốn đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng, gồm 6.500 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và hơn 9.800 tỉ đồng do VEC huy động.

Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026; riêng cầu Long Thành dự kiến hợp long vào tháng 12-2026 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027. Sau khi đưa vào khai thác, dự án sẽ hoàn chỉnh tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, kết nối thuận lợi với sân bay Long Thành và khu vực TP HCM.

Đồng thời, TP HCM khởi công dự án thành phần 1A của đường Vành đai 3 TP HCM (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, giai đoạn 1). Sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ Đồng Nai đến TP HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, phân luồng từ xa và giảm ùn tắc giao thông nội đô.

Nghi thức cắt băng khánh thành dự án thành 1A đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP HCM.

Đồng Nai: Khởi công công trình nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Khởi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Dự án do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý, với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, công suất lắp đặt 200 MW (bao gồm 2 tổ máy x 100 MW), Nguồn vốn cho dự án bao gồm vốn của chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30% và vốn vay thương mại khoảng 70% từ KfW và BIDV.

Dự kiến tiến độ công trình: phát điện tổ máy số 1 vào quý III/2027, phát điện tổ máy số 2 vào quý IV/2027 và hoàn thành toàn bộ công trình quý IV/2027. Dự án sau khi đưa vào vận hành có sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 113 triệu kWh, giúp tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam.

Hà Nội: Khánh thành 2 bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Phụ sản Trung ương cơ sở 2

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, hai công trình trọng điểm là Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 (xã Kiều Phú) là được khánh thành.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được định hướng trở thành trung tâm nhi khoa chuyên sâu, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật cao ngang tầm khu vực, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em. Bệnh viện đáp ứng 300 giường nội trú và khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nhiều địa phương tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được khánh thành sáng 19-8

Cùng địa điểm, cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 950 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích gần 60.000 m², quy mô 300 giường nội trú và khoảng 1.000 lượt khám/ngày. Bệnh viện được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, thân thiện môi trường, gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và nhiều phòng chức năng hỗ trợ.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 đặt tại xã Kiều Phú, Hà Nội

Nghệ An: Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, tổng vốn đầu tư hơn 1.259 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Khởi công từ tháng 1-2023, bệnh viện được xây dựng hiện đại, khang trang, tạo không gian khám và điều trị rộng rãi, tiện nghi. Cơ sở mới được trang bị thiết bị đồng bộ hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị ung thư, mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Bắc Trung Bộ.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.





Quảng Trị: Nhà máy điện gió Hải Anh với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng

Tại xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.

Nhà máy điện gió Hải Anh đã đưa vào vận hành.

Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh được khởi công vào tháng 12-2023 tại địa bàn 2 xã Lao Bảo và Hướng Phùng với công suất 40 MW (gồm 8 trụ tua-bin), vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng. Khi đưa vào vận hành, Nhà máy điện gió Hải Anh sẽ đóng góp sản lượng điện hàng năm khoảng 118 triệu kWh, giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2, đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 20 tỉ đồng/năm.

Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Khánh thành tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Tỉnh Quảng Trị và Bộ Xây dựng tổ chức khánh thành tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, dài hơn 65,5 km, tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng. Dự án khởi công từ 1-1-2023 và hoàn thành sau hơn 2 năm rưỡi thi công.

Khánh thành tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Cần Thơ: Khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Tại TP Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV là dự án then chốt trong chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, công suất thiết kế 1.155 MW (cao hơn quy hoạch), hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Dự kiến, nhà máy phát điện thương mại vào tháng 12-2028, đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ.

Thông xe cầu Rạch Miễu 2

Tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp UBND tỉnh 2 Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2.

Lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6 km, bề rộng đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Phần đường dẫn được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng, với vận tốc 80km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đã chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL.

Thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, đoạn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Thông xe tuyến cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan vào sáng 19-8

Tuyến cao tốc dài 11,5 km, tổng mức đầu tư 2.113 tỉ đồng, khởi công từ 15-9-2023, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Công trình được mở rộng từ tuyến Hầm Hải Vân - Túy Loan, thiết kế tốc độ 80 km/giờ, quy mô 4 làn, sau này nâng lên 6 làn xe.

Theo ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, khi hoàn thành, tuyến sẽ trở thành mắt xích quan trọng kết nối La Sơn - Hòa Liên, hầm Hải Vân, Quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quốc lộ 14B, góp phần đảm bảo lưu thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Quảng Ngãi: Cầu Phước Lộc nối đôi bờ sông Trà Khúc

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Khánh thành cầu Phước Lộc – cây cầu vòm thép đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc.

Người dân hồ hởi lưu thông qua cầu Phước Lộc

Cầu Phước Lộc có tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới bên dòng Trà Khúc, góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế – xã hội.

Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến 3,5 km; trong đó phần cầu dài 708 m, đường dẫn hai đầu dài 1,8 km. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ cuối năm 2022, nhằm kết nối Quốc lộ 24B (phía bắc sông Trà Khúc) với Tỉnh lộ ĐT.623B (phía Nam).





Tại Cà Mau: UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Nhiều phương tiện được huy động tại công trình đã sẵn sàng khởi công thực hiện dự án ở Cà Mau.

Tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi có chiều dài 81 km, được thiết kế quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp liên tục với vận tốc 100 km/h… Dự án này được triển khai xây dựng thành 2 dự án vận hành độc lập gồm: Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Cái Nước; Dự án đường bộ cao tốc Cái Nước - Đất Mũi.

Nối liền với điểm cuối đường cao tốc Cái Nước – Đất Mũi là công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai với tổng chiều dài 17,4 km. Điểm đầu kết nối với đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và điểm cuối kết nối với cảng Hòn Khoai được thiết kế theo phương án cầu vượt biển với quy mô 4 làn xe cơ giới; chiều rộng mặt cầu 16,5m…

Đây không chỉ là cầu vượt biển dài thứ 3 khu vực Đông Nam Á mà còn là biểu tượng định vị hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.





Tại Gia Lai, UBND tỉnh nàytổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Đây là công trình hàng không cấp I, có tổng vốn đầu tư hơn 3.245 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 1.500 tỉ đồng, còn lại từ ngân sách địa phương.

Sau khi hoàn thành (dự kiến trong 10 tháng), sân bay Phù Cát sẽ đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C (A320, A321) và có thể tiếp nhận Code E khi có nhu cầu. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tuân thủ nghiêm quy định về chất lượng, tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Lâm Đồng: Khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồngđã khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) với vốn đầu tư khoảng 118 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài 3,6 km, kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến cổng khu hàng không dân dụng tại phường Mũi Né.