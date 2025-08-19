Sáng nay (19-8) TP HCM đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình lớn

Sáng 19-8, Chính phủ tổ chức lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tổng mức đầu tư của các dự án lên đến 1,28 triệu tỉ đồng, trong đó có 89 dự án khánh thành và 161 dự án khởi công.

Cầu Nhơn Trạch "hợp long" hai bờ sông Đồng Nai, kết nối TP HCM và Đồng Nai

Các dự án trải rộng nhiều lĩnh vực: giao thông (59), công nghiệp (57), dân dụng – đô thị (44), hạ tầng kỹ thuật (36), nhà ở xã hội (22), cùng nhiều dự án về nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao. Trong số này có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Nguồn vốn được huy động từ cả Nhà nước và xã hội hóa, trong đó vốn Nhà nước chiếm khoảng 37%.

Riêng tại TP HCM, sáng cùng ngày đã diễn ra lễ khánh thành dự án thành phần 1 tuyến Tân Vạn – Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP HCM, trong đó có cầu Nhơn Trạch – hạng mục lớn nhất của dự án. Đồng thời, thành phố cũng khởi công cao tốc TP HCM – Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật), nút giao Ngã tư Đình, hầm chui Ngã năm Phước Kiển và một số công trình hạ tầng – văn hóa khác.

Loạt công trình trọng điểm được kỳ vọng tạo bước đột phá cho hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và hơn 20% GDP các năm tiếp theo.

Ghi nhận thực tế tại khu vực cầu Nhơn Trạch, ngay từ sáng sớm, không khí trên công trường cầu Nhơn Trạch đã trở nên nhộn nhịp, gấp gáp hơn bao giờ hết. Tiếng máy móc, tiếng khoan cắt xen lẫn với tiếng hô nhịp nhàng của từng nhóm công nhân vang dội khắp mặt cầu dài hơn 2,6 km bắc qua sông Đồng Nai. Sau nhiều năm thi công, hôm nay là buổi làm việc cuối cùng trước thời khắc công trình chính thức khánh thành và đưa vào khai thác.

Phóng viên có mặt tại cầu Nhơn Trạch, tuyến Vành Đai 3 - CLIP: NGỌC QUÝ

Từng tốp công nhân trong màu áo phản quang tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ở giữa cầu, nhóm kỹ sư đang chỉ đạo lắp dải phân cách bằng bê-tông; xa hơn chút, các mũi thi công khác miệt mài sơn vạch kẻ đường, dựng biển báo giao thông. Dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ai cũng tập trung cao độ, gấp rút cho kịp tiến độ. Một công nhân trẻ vừa dùng con lăn sơn vừa nói vội: “Chỉ còn hôm nay nữa thôi, phải làm cho thật hoàn hảo để sáng mai bàn giao”.

Cầu Nhơn Trạch là hạng mục lớn nhất của tuyến đường Vành đai 3 TP HCM sáng 19-8 trước giờ G

Ở đầu cầu phía Nhơn Trạch, từng chiếc xe chở vật liệu ra vào liên tục, đưa đến các dải hộ lan, hệ thống lan can, biển báo phản quang. Các kỹ sư giám sát cẩn trọng từng chi tiết, không bỏ sót một lỗi nhỏ nào. "Dự án này được xem là hạng mục lớn nhất trên toàn tuyến Vành đai 3 TP HCM, nên chúng tôi không được phép sơ suất", một công nhân làm việc trên công trình chia sẻ.

Nhìn từ trên cao, cây cầu khang trang đã cơ bản thành hình, trải dài qua sông Đồng Nai với thiết kế tĩnh không thông thuyền 30,5 m. Tổng vốn đầu tư của công trình khoảng 1.800 tỉ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP HCM và Đồng Nai, tạo cú hích phát triển cho cả khu vực Đông Nam Bộ.

Công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng

Người dân sống gần công trường sáng nay cũng tập trung đứng hai bên bờ sông theo dõi không khí thi công hối hả. Ông Trần Văn Thái (ngụ xã Nhơn Trạch) nói: “Ngày nào tôi cũng ra đây xem tiến độ, hôm nay thấy công nhân làm tất bật, lòng càng háo hức. Cầu khánh thành, đi lại thuận tiện hơn nhiều”.

Không khí tất bật, gấp gáp nhưng cũng chan chứa niềm vui và tự hào. Sau hàng ngàn ngày đêm lao động, cây cầu hiện hữu vững chãi giữa lòng sông lớn, hứa hẹn mở ra bước phát triển mới cho giao thông khu vực. Và sáng mai, khi lễ khánh thành diễn ra, toàn bộ mồ hôi, công sức của tập thể kỹ sư, công nhân sẽ được đền đáp bằng niềm vui chung của hàng triệu người dân.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật trực tiếp thông tin chi tiết về các dự án hạ tầng được khởi công, khánh thành trong ngày 19-8 tại TP HCM, từ tiến độ thi công, quy mô đầu tư đến ý nghĩa kết nối giao thông – phát triển đô thị, nhằm mang đến cho bạn đọc cái nhìn toàn cảnh và kịp thời.

Được thiết 4 làn xe, với vận tốc thiết kế 80 km/giờ

Cầu Nhơn Trạch trước giờ thông xe - CLIP: NGỌC QUÝ



