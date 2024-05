Áp lực tiêu thụ trái cây rộ mùa

Nhập khẩu trái cây tăng

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhập khẩu rau quả tháng 5 ước đạt 180,4 triệu USD, tăng 26% so với tháng 4 và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khoảng 815,9 triệu USD rau quả, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 4-2024, Trung Quốc là nguồn cung số 1 rau quả cho Việt Nam với 39,6% thị phần; Mỹ xếp thứ 2 với 20% thị phần; Thái Lan xếp thứ 10, chiếm khoảng 2% thị phần.