Người dân như "nhảy múa" khi đi trên đường Nguyễn Văn Cừ: Chưa thể sửa chữa do thời tiết bất lợi!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Người dân như "nhảy múa" khi đi trên đường Nguyễn Văn Cừ: Chưa thể sửa chữa do thời tiết bất lợi!

Thanh Thảo

(NLĐO) - Doanh nghiệp chưa thể sửa chữa đường Nguyễn Văn Cừ ngay được do thời gian qua thời tiết bất lợi, mưa nhiều kèm triều cường phá vỡ một số đoạn đường

Liên quan đến tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây là phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xuất hiện dày đặc "ổ voi", "ổ gà" khiến nhiều người như "nhảy múa" khi di chuyển qua đây mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Đại diện Ban Quản lý dự án số 6- Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) cho biết doanh nghiệp đang rất đau đầu về việc này, tuy nhiên chưa thể sửa chữa ngay được do thời gian qua thời tiết bất lợi, mưa nhiều kèm triều cường phá vỡ một số đoạn đường.

img

Tuyến đường thường xuyên có xe tải trọng lớn qua lại nhiều nên nhanh xuống cấp

"Hiện nay, chúng tôi đã phê duyệt dự toán sửa chữa, khoảng 400 triệu đồng, hy vọng qua tuần thời tiết thuận lợi để đơn vị thi công tiến hành công tác sửa chữa"- đại diện chủ đầu tư cho hay.

Theo Ban Quản lý dự án số 6- HUD, theo đúng thiết kế, đường Nguyễn Văn Cừ rộng trên 30 m, được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đã phê duyệt dự toán, hiện nay còn 15 hộ dọc đường Nguyễn Văn Cừ vẫn chưa bàn giao mặt bằng nên dự án không thể triển khai được. Ngoài ra, một phần do việc sáp nhập, thay đổi địa giới nên tiến độ cũng chậm. Mới đây, lãnh đạo phường Chánh Hiệp cùng doanh nghiệp đã thành lập hội đồng bồi thường và quyết tâm thúc tiến độ dự án.

img

Đoạn qua dự án Khu đô thị Chánh Mỹ đã được đầu tư với 2 chiều ngược lại

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, để những "ổ voi", "ổ gà" xuất hiện thời gian dài trên tuyến đường, khiến việc đi lại của người dân vô cùng bất tiện, Ban Quản lý dự án số 6- HUD cho biết doanh nghiệp cũng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, dặm vá, tuy nhiên lưu lượng xe tải trọng lớn di chuyển qua tuyến đường này quá nhiều, trong khi tuyến đường chỉ cho phép xe dưới 3 tấn, khiến đường nhanh xuống cấp. "Chúng tôi chỉ là đơn vị chủ đầu tư nhưng lại không được quản lý tuyến đường nên đôi khi còn có những bất cập" - đại diện Ban Quản lý dự án số 6- HUD nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, những "ổ voi", "ổ gà" trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM xuất hiện dày đặc, khiến nhiều người như "nhảy múa" khi lưu thông qua khu vực này. Trong khi đây là con đường dẫn vào trung tâm hành chính của phường Chánh Mỹ cũ và dự án Khu đô thị Chánh Mỹ do UHD làm chủ đầu tư.

CLIP: Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ xuống cấp, người dân kiến nghị sửa chữa để đi lại thuận tiện

Đoạn đường dài khoảng 2 km đã xuống cấp và cần thiết phải được sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người đi đường, một số nơi lòng đường rất hẹp, chỉ khoảng 5 m, nhưng xe tải trọng lớn chạy liên tục khiến đường đã xấu lại càng xuống cấp nhanh hơn.

Người dân rất mong mỏi chủ đầu tư và chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư để việc đi lại thuận tiện, đồng thời cũng có phương án cấm xe tải trọng lớn lưu thông vào tuyến đường này để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc đường xuống cấp nhanh hơn.


Tin liên quan

Hình ảnh người dân như "nhảy múa" trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM

Hình ảnh người dân như "nhảy múa" trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM

(NLĐO)-Đường Nguyễn Văn Cừ có một số nơi lòng đường rất hẹp, chỉ khoảng 4-5 m, nhưng xe tải trọng lớn chạy liên tục khiến đường đã xấu lại càng xuống cấp nhanh

CLIP: Ngao ngán với tuyến đường như "đám ruộng" ở trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) - Tuyến đường huyết mạch vào cảng Tiên Sa, ngay trung tâm Đà Nẵng, xuống cấp trầm trọng dù trước đó không lâu đã được sửa chữa

Một tuyến đường trung tâm ở An Giang khiến nhiều người bất an khi qua lại

(NLĐO) – Lãnh đạo UBND phường Long Xuyên cho biết đã hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh An Giang cấp kinh phí để duy tu, sữa chữa tuyến đường này

tỉnh Bình Dương ban quản lý dự án chủ đầu tư dự án Khu đô thị HUD Chánh Hiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo