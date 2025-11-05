Người dân như "nhảy múa" khi đi trên đường Nguyễn Văn Cừ: Chưa thể sửa chữa do thời tiết bất lợi!

Liên quan đến tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây là phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xuất hiện dày đặc "ổ voi", "ổ gà" khiến nhiều người như "nhảy múa" khi di chuyển qua đây mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Đại diện Ban Quản lý dự án số 6- Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) cho biết doanh nghiệp đang rất đau đầu về việc này, tuy nhiên chưa thể sửa chữa ngay được do thời gian qua thời tiết bất lợi, mưa nhiều kèm triều cường phá vỡ một số đoạn đường.

Tuyến đường thường xuyên có xe tải trọng lớn qua lại nhiều nên nhanh xuống cấp

"Hiện nay, chúng tôi đã phê duyệt dự toán sửa chữa, khoảng 400 triệu đồng, hy vọng qua tuần thời tiết thuận lợi để đơn vị thi công tiến hành công tác sửa chữa"- đại diện chủ đầu tư cho hay.

Theo Ban Quản lý dự án số 6- HUD, theo đúng thiết kế, đường Nguyễn Văn Cừ rộng trên 30 m, được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đã phê duyệt dự toán, hiện nay còn 15 hộ dọc đường Nguyễn Văn Cừ vẫn chưa bàn giao mặt bằng nên dự án không thể triển khai được. Ngoài ra, một phần do việc sáp nhập, thay đổi địa giới nên tiến độ cũng chậm. Mới đây, lãnh đạo phường Chánh Hiệp cùng doanh nghiệp đã thành lập hội đồng bồi thường và quyết tâm thúc tiến độ dự án.

Đoạn qua dự án Khu đô thị Chánh Mỹ đã được đầu tư với 2 chiều ngược lại

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, để những "ổ voi", "ổ gà" xuất hiện thời gian dài trên tuyến đường, khiến việc đi lại của người dân vô cùng bất tiện, Ban Quản lý dự án số 6- HUD cho biết doanh nghiệp cũng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, dặm vá, tuy nhiên lưu lượng xe tải trọng lớn di chuyển qua tuyến đường này quá nhiều, trong khi tuyến đường chỉ cho phép xe dưới 3 tấn, khiến đường nhanh xuống cấp. "Chúng tôi chỉ là đơn vị chủ đầu tư nhưng lại không được quản lý tuyến đường nên đôi khi còn có những bất cập" - đại diện Ban Quản lý dự án số 6- HUD nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, những "ổ voi", "ổ gà" trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM xuất hiện dày đặc, khiến nhiều người như "nhảy múa" khi lưu thông qua khu vực này. Trong khi đây là con đường dẫn vào trung tâm hành chính của phường Chánh Mỹ cũ và dự án Khu đô thị Chánh Mỹ do UHD làm chủ đầu tư.

CLIP: Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ xuống cấp, người dân kiến nghị sửa chữa để đi lại thuận tiện

Đoạn đường dài khoảng 2 km đã xuống cấp và cần thiết phải được sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người đi đường, một số nơi lòng đường rất hẹp, chỉ khoảng 5 m, nhưng xe tải trọng lớn chạy liên tục khiến đường đã xấu lại càng xuống cấp nhanh hơn.

Người dân rất mong mỏi chủ đầu tư và chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư để việc đi lại thuận tiện, đồng thời cũng có phương án cấm xe tải trọng lớn lưu thông vào tuyến đường này để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc đường xuống cấp nhanh hơn.



