Hình ảnh người nghèo, trẻ em khó khăn ở phường Bình Dương đón nhận niềm vui sáng 27-9

(NLĐO) - Ngày hội "Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình" tại phường Bình Dương đã trao tặng hàng trăm suất quà và học bổng cho người nghèo và trẻ khó khăn
Sáng 27-9, phường Bình Dương, TP HCM đã triển khai đợt 2 của chuỗi chương trình "Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn" với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường và chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Clip về Ngày hội thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình
