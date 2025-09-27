HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hình ảnh người nghèo, trẻ em khó khăn ở phường Bình Dương đón nhận niềm vui sáng 27-9

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ngày hội "Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình" tại phường Bình Dương đã trao tặng hàng trăm suất quà và học bổng cho người nghèo và trẻ khó khăn

Sáng 27-9, phường Bình Dương, TP HCM đã triển khai đợt 2 của chuỗi chương trình "Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn" với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường và chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người nghèo Bình Dương nhận quà Trong Ngày hội văn minh - hiện đại - nghĩa tình - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra như: Phát động phong trào thi đua yêu nước, công trình "Bình Dương muôn sắc hoa", triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số"; khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản"; trao quỹ hỗ trợ "Vòng vốn yêu thương" cho các chị có hoàn cảnh khó khăn.

Người nghèo Bình Dương nhận quà Trong Ngày hội văn minh - hiện đại - nghĩa tình - Ảnh 2.

Thực hiện mô hình gian hàng Nhân Ái lần 2 của Hội Chữ Thập đỏ và các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Người nghèo Bình Dương nhận quà Trong Ngày hội văn minh - hiện đại - nghĩa tình - Ảnh 3.

Tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hội thi vẽ heo đất và phát động phong trào thi đua "Heo đất yêu thương - vun đắp ước mơ".

Người nghèo Bình Dương nhận quà Trong Ngày hội văn minh - hiện đại - nghĩa tình - Ảnh 4.

Thông qua Ngày hội "Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình" trên địa bàn phường Bình Dương, MTTQ và các đoàn thể phường đã đăng ký thực hiện 7 công trình "Bình Dương muôn sắc hoa" trị giá hơn 50 triệu đồng.

Người nghèo Bình Dương nhận quà Trong Ngày hội văn minh - hiện đại - nghĩa tình - Ảnh 5.

Giải ngân Quỹ hỗ trợ "Vòng vốn yêu thương" cho các chị em phụ nữ với số tiền 100 triệu đồng; Hội Cựu Chiến binh phường trao tặng 13 phần học bổng trị giá 6,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập đỏ phường tổ chức gian hàng Nhân Ái lần 2 trao tặng 100 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, rau sạch... trị giá hơn 50 triệu đồng

Người nghèo Bình Dương nhận quà Trong Ngày hội văn minh - hiện đại - nghĩa tình - Ảnh 6.

Công đoàn phường tổ chức "Bữa cơm Đại đoàn kết" tại 4 khu nhà trọ với 15 bàn tiệc số tiền hơn 30 triệu đồng.

Người nghèo Bình Dương nhận quà Trong Ngày hội văn minh - hiện đại - nghĩa tình - Ảnh 7.

Những hoạt động nói trên nhằm tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo sự đồng thuận xã hội.

Người nghèo Bình Dương nhận quà Trong Ngày hội văn minh - hiện đại - nghĩa tình - Ảnh 8.

Đợt 2 của Chương trình "Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn" không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu mà còn là nơi lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, hướng tới xây dựng phường Bình Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh

Clip về Ngày hội thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình

Tin liên quan

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM

(NLĐO) - Ngoài màn bắn pháo hoa được người dân mong chờ, thì chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" cũng vô cùng ấn tượng.

Hình ảnh ám ảnh người dân phường Bình Dương gần 2 năm vừa được xử lý

(NLĐO) - Bãi rác ở phường Bình Dương, TP HCM lúc đầu chỉ có vỏ dừa, lâu dần người dân "tiện tay" đổ tất cả các loại rác thải và hình thành bãi rác

Lãnh đạo phường Bình Dương, TP HCM cùng người dân tham gia hoạt động ý nghĩa

(NLĐO) - 350 người ở phường Bình Dương đã tham gia hiến máu, góp phần quan trọng vào việc bổ sung nguồn máu dự trữ cho hơn 150 bệnh viện trên địa bàn TP HCM

Hội Chữ thập đỏ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phong trào thi đua yêu nước bình dân học vụ Bình Dương
