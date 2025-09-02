Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM

Tối 2-9, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" – cầu truyền hình trực tiếp nội đô đầu tiên của TP HCM mới sau hợp nhất.

Tại điểm cầu phường Bình Dương (Công viên Trung tâm TP mới) có các đồng chí lãnh đạo tham dự, gồm: ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM....

Người dân mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tại phường Bình Dương

Ngoài màn bắn pháo hoa được người dân mong chờ, thì chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" cũng vô cùng ấn tượng, với sân khấu hoành tráng, tái hiện lại những trận đánh vang dội của dân tộc, đến niềm tin, khát vọng của người dân TP HCM...

Mặc dù thời tiết tại Bình Dương thời điểm mở màn chương trình rất thuận lợi, trời trong, gió mát, nhưng khoảng 45 phút sau đó xuất hiện cơn mưa không quá lớn, lãnh đạo TP HCM và người dân vẫn mặc áo mưa xem hết chương trình trong niềm hân hoan, tự hào dân tộc.

May mắn, đến khoảng 21 giờ, đúng thời điểm bắn pháo hoa, cơn mưa tạnh dần, người dân có cơ hội được thưởng thức màn bắn pháo hoa mãn nhãn, trọn vẹn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại phường Bình Dương

Chị Nguyễn Thị Hạnh (ở phường Bến Cát, TP HCM) chia sẻ, gia đình chị đi xem chương trình từ rất sớm, vừa đi xem vừa đi chơi thư giãn. "Dù người đến xem rất đông, nhưng công tác an ninh trật tự vẫn đảm bảo, tình trạng ùn tắc, kẹt xe không nhiều, do trước đó người dân đã được hướng dẫn đường đi"- chị Hạnh phấn khởi cho hay.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Ông Võ Văn Minh (bìa phải) và ông Nguyễn Lộc Hà tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2-9

Người dân tranh thủ đi từ rất sớm để xem chương trình

Khác với thời tiết ở phường Sài Gòn hay Vũng Tàu, trời Bình Dương chỉ mưa một thời gian ngắn, lãnh đạo TP HCM cùng người dân đội áo mưa xem chương trình nghệ thuật