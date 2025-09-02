HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ngoài màn bắn pháo hoa được người dân mong chờ, thì chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" cũng vô cùng ấn tượng.

Tối 2-9, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" – cầu truyền hình trực tiếp nội đô đầu tiên của TP HCM mới sau hợp nhất.

Tại điểm cầu phường Bình Dương (Công viên Trung tâm TP mới) có các đồng chí lãnh đạo tham dự, gồm: ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM....

Người dân mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tại phường Bình Dương

Ngoài màn bắn pháo hoa được người dân mong chờ, thì chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" cũng vô cùng ấn tượng, với sân khấu hoành tráng, tái hiện lại những trận đánh vang dội của dân tộc, đến niềm tin, khát vọng của người dân TP HCM...

Mặc dù thời tiết tại Bình Dương thời điểm mở màn chương trình rất thuận lợi, trời trong, gió mát, nhưng khoảng 45 phút sau đó xuất hiện cơn mưa không quá lớn, lãnh đạo TP HCM và người dân vẫn mặc áo mưa xem hết chương trình trong niềm hân hoan, tự hào dân tộc.

May mắn, đến khoảng 21 giờ, đúng thời điểm bắn pháo hoa, cơn mưa tạnh dần, người dân có cơ hội được thưởng thức màn bắn pháo hoa mãn nhãn, trọn vẹn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại phường Bình Dương

Chị Nguyễn Thị Hạnh (ở phường Bến Cát, TP HCM) chia sẻ, gia đình chị đi xem chương trình từ rất sớm, vừa đi xem vừa đi chơi thư giãn. "Dù người đến xem rất đông, nhưng công tác an ninh trật tự vẫn đảm bảo, tình trạng ùn tắc, kẹt xe không nhiều, do trước đó người dân đã được hướng dẫn đường đi"- chị Hạnh phấn khởi cho hay.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM- Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh (bìa phải) và ông Nguyễn Lộc Hà tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2-9

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM- Ảnh 2.

Người dân tranh thủ đi từ rất sớm để xem chương trình

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM- Ảnh 3.

Khác với thời tiết ở phường Sài Gòn hay Vũng Tàu, trời Bình Dương chỉ mưa một thời gian ngắn, lãnh đạo TP HCM cùng người dân đội áo mưa xem chương trình nghệ thuật

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM- Ảnh 4.

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM- Ảnh 5.

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM- Ảnh 6.

Người dân được thưởng thức trọn vẹn màn bắn pháo hoa đẹp mắt tại Công viên trung tâm thành phố Mới Bình Dương

 

Tin liên quan

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập"

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập"

(NLĐO) – Khán giả tụ hội tại sân khấu ở đường đi bộ Nguyễn Huệ thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập".

"Việt Nam tiến bước" chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên

(NLĐO)- Ca khúc "Việt Nam tiến bước" được xem là bản hùng ca chan chứa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

"Điều còn mãi" nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Việt Nam

(NLĐO)-"Điều còn mãi" vang lên như một khúc ca bất tận, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt Nam.

bắn pháo hoa Chương trình nghệ thuật TP HCM Bình Dương
