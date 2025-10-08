HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo vẫn ngập lụt sâu từ 1-2 ngày tới, trong khi đó Thái Nguyên có thể kéo dài 3-4 ngày nữa.

Lý giải nguyên nhân mưa lũ và ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết sáng sớm ngày 6-10, bão số 11 sau khi đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp, đến đêm 6-10 vùng áp thấp này có vị trí trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ.Ngập lụt ở Cao Bằng , Thái Nguyên , Lạng Sơn , Bắc Ninh sẽ kéo dài bao lâu? - Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ

Đêm 6 đến chiều 7-10 do đới gió Đông nam hoạt động mạnh từ mặt đất lên đến trên 5.000 m kết hợp với đới gió Tây nam từ Vịnh Bengan đi lên hình thành vùng hội tụ gió kinh hướng trên khu vực vùng núi và Trung du khu vực Việt Bắc gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Lượng mưa trong 36 giờ (từ 7 giờ ngày 6-10 đến 19 giờ 7-10) tại Thái Nguyên phổ biến 200-400 mm, một số nơi lớn hơn như tại Đồng Hỷ 596 mm, Nam Hòa 554 mm, P. Phan Đình Phùng 514 mm...

Tại Cao Bằng, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi lớn hơn như: Xuân Trường 293 mm, Nguyên Bình 273 mm, Minh Tâm 266 mm...

Tại Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 100-200 mm có nơi lớn hơn như Yên Bình 334 mm, Tân Tri 290 mm, Thiên Tân 279 mm...

Với lượng mưa lớn (tổng lượng mưa trong 36 giờ vượt giá trị tổng lượng mưa trung bình nhiều năm trong cả tháng 10) xảy ra trong thời gian ngắn kết hợp với địa hình có độ dốc lớn từ Bắc xuống Nam, lòng sông hẹp và uốn lượn mạnh, làm giảm tốc độ thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Hệ quả là khi nước ở trên dồn xuống nhanh, nước ở bên dưới không kịp thoát nên các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và lũ lớn trong những ngày qua.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong những giờ tới, các tỉnh thuộc Bắc Bộ thời tiết tiếp tục tốt lên, trời có nắng, mưa rào và dông chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi và không còn khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh mực nước lên cao, mực nước đỉnh lũ nhiều trạm vượt mức báo động 3.

Hiện nay, mực nước các sông tiếp tục xuống. Riêng các sông ở Bắc Ninh đang lên và có khả năng đạt đỉnh trong tối nay (8-10) đến sáng mai (9-10), đỉnh lũ trên sông Cầu vượt báo động 3 khoảng 1 m, sông Thương vượt báo động 3 từ 1,5-2 m và vượt lịch sử từ 0,3-0,5 m. Sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay.

Dự báo tình hình ngập lụt

Dự báo tại Thái Nguyên: Ngập lụt sâu trên diện rộng từ 3-4 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình, Đại Từ, Phú Lạc; Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương, Bắc Kạn, Yên Bình, Chợ Mới, ….

Tại Bắc Ninh: Ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2-3 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Tam Tiến, Xuân Lương, Yên Thế, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Lạng Giang, Xã Kép, Tiên Lục, Tân Yên, Phường Tiền Phong, Phường Bắc Giang, Yên Dũng, Phường Việt Yên, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy...

Tại Cao Bằng: Ngập lụt sâu trên diện rộng từ 1-2 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các khu dân cư ven sông xã Hòa An, phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, xã Phục Hòa…

Tại Lạng Sơn: Ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2-3 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh…

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo chịu ngập lụt bao lâu nữa? - Ảnh 1.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo chịu ngập lụt bao lâu nữa? - Ảnh 2.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo chịu ngập lụt bao lâu nữa? - Ảnh 3.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo chịu ngập lụt bao lâu nữa? - Ảnh 4.

ngập lụt mưa lũ Lạng Sơn Cao Bằng Bắc Ninh Thái Nguyên lũ trên sông
