Bạn đọc

Hình ảnh rong biển phủ kín Bãi Sau, người dân Vũng Tàu tranh thủ nhặt về

Ngọc Giang

(NLĐO)- Những ngày qua, rong biển bất ngờ dạt vào bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu dày đặc, người dân thi nhau nhặt mang về phơi khô

Ngày 7-5, dọc bờ biển Bãi Sau, khu vực phường Vũng Tàu (TPHCM), từng mảng rong biển xanh mướt dạt vào bờ dày đặc, kéo dài hàng cây số. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều người dân mang theo bao tải, rổ nhựa, xô chậu… đổ ra biển nhặt rong mang về.

Dọc bãi cát, hình ảnh quen thuộc của du khách tắm biển được thay bằng cảnh người lớn, trẻ nhỏ lom khom lựa từng chùm rong còn tươi. Có người đi cả gia đình, vừa vui chơi vừa tranh thủ "săn lộc biển".

VIDEO: Rong biển phủ kín Bãi Sau, người dân Vũng Tàu tranh thủ nhặt về

Theo người dân địa phương, hiện tượng rong biển xuất hiện nhiều như vậy không diễn ra thường xuyên. Rong theo sóng đánh dạt vào bờ thành từng lớp dày, có đoạn phủ kín cả mép nước. Loại rong này có màu xanh ngọc, thân nhỏ li ti như chùm nho non.

"Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi nhưng hiếm khi thấy rong dạt vào nhiều như năm nay. Sáng ra thấy người ta nhặt đông quá nên tôi cũng mang bao ra lấy về phơi khô để gửi cho chùa làm nước uống" - ông Nguyễn Văn Tình, người dân Vũng Tàu chia sẻ.

Nhiều người cho biết rong sau khi mang về sẽ được phơi nắng khoảng vài ngày. Khi rong khô lại, họ dùng nấu nước uống giải nhiệt hoặc pha trà. Một số người tin rằng loại rong biển này có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ sức khỏe nên tranh thủ gom thật nhiều để dành.

Tuy nhiên, một số người dân có kinh nghiệm cho rằng không phải rong nào dạt vào bờ cũng sử dụng được. Rong tươi cần được lựa kỹ, tránh lẫn rác hoặc rong đã đổi màu do ngâm nước lâu ngày.

Trước tình trạng rong biển liên tục dạt vào bờ với số lượng lớn, Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết đơn vị đã tổ chức thu gom nhiều đợt nhưng chỉ sau một đêm, rong tiếp tục theo sóng tấp kín bãi biển.

Để xử lý lượng rong khổng lồ này, VESCO phải huy động hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng như xe cào, xe xúc, xe cẩu, xe tải… liên tục thu gom, vận chuyển về khu xử lý chất thải.

Theo ước tính, mỗi ngày có từ 20 đến 50 tấn rong dạt vào khu vực Bãi Sau. Vì vậy, lực lượng vệ sinh môi trường phải làm việc liên tục nhằm kịp thời làm sạch bãi biển, phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển của người dân và du khách.

(NLĐO) – Lực lượng cứu hộ bãi biển đã kịp thời cứu sống một du khách lớn tuổi lao ra biển Bãi Sau khi tinh thần không ổn định.

Hình ảnh lổn ngổn sâu biển dạt vào bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu

(NLĐO)- Sáng 15-4, tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM), nhiều sâu biển và sứa xuất hiện, trôi dạt vào gần bờ khiến không ít du khách lo ngại

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu "hồi sinh" sau những ngày cát phủ

(NLĐO)- Khác với hình ảnh bị cát phủ dày đặc cách đây một tuần, Công viên Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu) đã sạch sẽ, đồng thời được lắp thêm lưới chắn cát

    Thông báo