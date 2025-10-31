Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay

Bích Vân

(NLĐO) - Sau lũ rút, hàng chục tiểu thương chợ Nam Phước - Đà Nẵng trắng tay, hàng hóa hư hỏng, rác và bùn ngập khắp khu chợ.

Ngày 31-10, sau khi nước lũ rút, người dân TP Đà Nẵng và vùng phụ cận tất bật thu dọn, khắc phục hậu quả. Tại chợ Nam Phước (xã Nam Phước), hàng chục hộ tiểu thương rơi vào cảnh mất trắng tài sản khi toàn bộ hàng hóa bị ngâm nước, hư hỏng nặng.

Cảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 1.

Toàn bộ số chuối của một tiểu thương ở chợ Nam Phước bị ngâm trong nước lũ

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 2.

Cảnh tan hoang ở chợ Nam Phước

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 3.

Nhiều hàng hoá bị ngâm trong nước lũ phải vứt bỏ

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Thuỳ Linh cố gắng gọt lại mớ khoai bị ngập nước, hàng hóa thiệt hại khoảng hơn 20 triệu đồng

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 5.

Hoa tươi ngâm trong nước lũ, chất thành đống ở chợ Nam Phước

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 6.

Rác tập kết ở khu vực cổng chợ

Trần Thị Thanh, tiểu thương bán hoa tại chợ, cho biết thiệt hại hơn 60 triệu đồng do toàn bộ số hoa tươi nhập về trước lũ bị nước ngập, hư hỏng. "Trước khi mưa lớn tôi đã kê hàng lên kệ, nhưng nước dâng quá nhanh, chỉ kịp nhìn hàng hóa trôi theo dòng lũ" - bà Thanh nghẹn ngào.

Khắp khu vực chợ, rác và hàng hóa ngổn ngang. Mùi ẩm mốc bốc lên từ những sạp hàng bị ngâm nước nhiều ngày. Nhiều tiểu thương lặng lẽ dọn dẹp, cố gắng vớt vát những gì còn sót lại sau trận lũ dữ.

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 7.

Shop hoa của ông Đặng Hùng Khánh, đường Hùng Vương, xã Nam Phước thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Theo ông Khánh, toàn bộ hàng hoá bị ngập nước, chỉ một số ít còn tận dụng được

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 8.

Bà Hồ Thị Mỹ, ở khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước thất thần bên hàng chục bao lúa bị nước lũ ngâm

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 9.

Một khu vui chơi trẻ em ở xã Nam Phước ngập trong bùn non

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 10.

Người dân hai bên đường Hùng Vương, xã Nam Phước tất bật dọn dẹp bùn non

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 11.

Trường THPT Sào Nam ngập bùn sau lũ, các giáo viên đang dọn dẹp bên trong

Không chỉ khu chợ, người dân quanh khu vực khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước cũng chịu thiệt hại nặng nề. Bà Hồ Thị Mỹ cho biết mất hơn 100 triệu đồng khi 6 tấn lúa mua về xay gạo bán bị ngâm nước nhiều ngày, lên mốc, không thể sử dụng.

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 12.

Cửa hàng đồ thể thao Tuấn Sport trên đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn thiệt hại khoảng 200 triệu đồng do nước ngập làm hư hỏng 1 máy đan vợt cùng hàng trăm đôi giày thể thao và quần áo

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 13.

Đồ đạc ngấm nước hư hỏng được các hộ kinh doanh mang ra chất thành đống trên đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 14.

Hàng điện máy hư hỏng sau lũ tại cửa hàng trên đường Trần Nhân Tông

Hình ảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng, nhiều hộ kinh doanh trắng tay - Ảnh 15.

Trong ngày 31-10, nhiều khu dân cư ở phường Điện Bàn vẫn còn ngập trong nước lũ

Tại phường Điện Bàn, dọc các tuyến Trần Nhân Tông, nhiều hộ kinh doanh điện máy, quần áo, hàng gia dụng… cũng bị thiệt hại nặng do nước lũ tràn vào nhà. Hàng hóa ngập sâu, phần lớn hư hỏng hoàn toàn. Một số hộ cố gắng thu gom, sấy khô để tận dụng lại, song phần lớn đành bỏ đi vì không thể cứu vãn.

Tin liên quan

Nước rút, lực lượng vũ trang Đà Nẵng giúp dọn bùn trong đêm

Nước rút, lực lượng vũ trang Đà Nẵng giúp dọn bùn trong đêm

(NLĐO) – Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cử lực lượng giúp các bệnh viện dọn bùn, tiêu độc khử trùng ngay trong đêm khi lũ bắt đầu rút.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử

(NLĐO) – Trong ngày 30-10, tại TP Đà Nẵng trời đã có nắng nhưng nước vẫn đang xuống chậm, nhiều phường xã vẫn đang ngập rất nặng.

Vụ nữ công nhân bị lũ cuốn ở Đà Nẵng: Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ

(NLĐO) - Nữ công nhân ở Đà Nẵng bị nước lũ cuốn trôi, để lại hai con, đứa nhỏ mới lên 3 tuổi.

Đà Nẵng lũ lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo