Thời sự

Khẩn trương làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe trở lại ngày 30-11

Trường Nguyên

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện con đường tạm nối lại đoạn sạt lở trên đèo Mimosa để tuyến đường này thông xe trở lại vào ngày 30-11.

CLIP: Làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe trở lại ngày 30-11

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 1.

Ngày 28-11, đèo Mimosa tại đoạn Km 226+600 – Km226+800 (phường Xuân Hương - Đà Lạt), rất nhiều máy móc, kỹ sư và công nhân của Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Xây dựng đang tập trung khắc phục sạt lở nghiêm tuyến đèo này.

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 2.
"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 3.
"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 4.

Trước đó khoảng 23 giờ ngày 19-11, khu vực này bị sạt lở khiến 70m mặt đường đèo bị sạt lở xuống vực bên dưới khiến tuyến đường này hoàn toàn bị chia cắt. Nhiều mảng nhựa đường và cây thông rừng bị sạt lở kéo xuống vực sâu. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đoạn qua đèo Mimosa.

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 5.

Việc khắc phục sạt lở càng trở nên cấp bách khi trước đó đèo Prenn - tuyến đường chính nối Đà Lạt với các địa phương phía Nam cũng bị sạt lở mặt đường, buộc phải dừng lưu thông nên xe cộ được phân luồng qua đèo Mimosa và đèo Sacom Tuyền Lâm.

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 6.

Trước khi khắc phục lại tuyến đường chính đã bị sạt lở, những ngày qua, Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Xây dựng đã cấp tốc xây dựng một tuyến đường tránh bên cạnh để nối lại việc lưu thông qua đèo, chia sẻ lưu lượng xe với đèo Prenn đang tiếp tục sửa chữa.

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 7.

Tuyến đường tránh tạm sẽ cho phép tất cả các loại phương tiện lưu thông, trong đó có cả xe tải nặng - loại phương tiện không được lưu thông qua đèo Prenn.

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 8.
"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 9.

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tuyến tránh tạm dự kiến thông xe hai chiều vào ngày 30-11-2025.

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng cũng đang tập trung đánh giá khảo sát, thiết kế và có phương án khắc phục toàn diện vụ sạt lở trên đèo Mimosa trong thời gian sớm nhất.

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 11.

Cạnh đó, sau hơn 1 tuần đóng đèo khắc phục sạt lở xảy ra ngày 17-11, hiện nay đèo Prenn đã được lưu thông 2 chiều trở lại từ ngày 25-11 tại các đoạn đang tiếp tục sửa chữa.

"Chạy đua" làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe tở lại ngày 30-11 - Ảnh 12.

Theo ghi nhận, toàn tuyến đèo này có 4 điểm đang được rào chắn lớn để khắc phục hoàn toàn tình trạng sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đèo D'ran dự kiến lưu thông tạm ngày 30-11

Trong đợ mưa lũ, bão kéo dài từ cuối tháng 11 khiến nhiều tuyến đường huyết mạch khác của Lâm Đồng cũng sạt lở nặng như đèo D'ran (đóng đèo từ cuối tháng 10-2025 đến nay), Quốc lộ 27C (nối với đèo Khánh Lê đi Nha Trang, toàn tuyến có nhiều điểm sạt lở thuộc 2 tỉnh, đóng đèo từ 17-11), đèo Gia Bắc, đèo 52…

Đối với đèo D'ran, trước mắt tập trung san gạt, đào chuyển phần đất sạt lở, dự kiến thông tuyến một chiều vào ngày 30-11. Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng tập trung đánh giá, khảo sát, thiết kế và có phương án khắc phục toàn diện trong thời gian sớm nhất.

Đối với Quốc lộ 27C (Nha Trang - Đà Lạt), lực lượng chức năng đang huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị, máy móc để hốt dọn đất đá sạt lở và thu dọn cây đổ, bảo đảm mặt đường cơ bản lưu thông an toàn.

Những sự cố khác trên các tuyến Quốc lộ 28 đoạn Đèo Gia Bắc, Đèo 52 và đoạn dọc sông Sêrêpôk, đường giao thông từ xã Đan Phượng đi xã Tân Thành, đường Trường Sơn Đông đã được khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông.

