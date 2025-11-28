Khẩn trương làm đường tạm đèo Mimosa để kịp thông xe trở lại ngày 30-11

Đèo D'ran dự kiến lưu thông tạm ngày 30-11

Trong đợ mưa lũ, bão kéo dài từ cuối tháng 11 khiến nhiều tuyến đường huyết mạch khác của Lâm Đồng cũng sạt lở nặng như đèo D'ran (đóng đèo từ cuối tháng 10-2025 đến nay), Quốc lộ 27C (nối với đèo Khánh Lê đi Nha Trang, toàn tuyến có nhiều điểm sạt lở thuộc 2 tỉnh, đóng đèo từ 17-11), đèo Gia Bắc, đèo 52…

Đối với đèo D'ran, trước mắt tập trung san gạt, đào chuyển phần đất sạt lở, dự kiến thông tuyến một chiều vào ngày 30-11. Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng tập trung đánh giá, khảo sát, thiết kế và có phương án khắc phục toàn diện trong thời gian sớm nhất.

Đối với Quốc lộ 27C (Nha Trang - Đà Lạt), lực lượng chức năng đang huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị, máy móc để hốt dọn đất đá sạt lở và thu dọn cây đổ, bảo đảm mặt đường cơ bản lưu thông an toàn.

Những sự cố khác trên các tuyến Quốc lộ 28 đoạn Đèo Gia Bắc, Đèo 52 và đoạn dọc sông Sêrêpôk, đường giao thông từ xã Đan Phượng đi xã Tân Thành, đường Trường Sơn Đông đã được khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông.