Thời sự

Công bố tình trạng khẩn cấp đèo Mimosa

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đèo Mimosa cấm lưu thông từ ngày 20-11 khi bị sạt lở, tách đôi vào sáng nay

CLIP: Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi

Sáng 20-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km 226+600 – Km226+800 trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa.

Công bố tình trạng khẩn cấp đèo Mimosa, đường nào lên Đà Lạt? - Ảnh 1.

Đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng buộc phải cấm lưu thông.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khoảng 23 giờ ngày 19-11, khu vực này bị sạt lở khiến 70 m mặt đường đèo bị sạt lở xuống độ sâu 40 m.

Tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng (chủ đầu tư dự án) cùng các đơn vị liên quan khảo sát, xác định sơ bộ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý để đảm bảo lưu thông trước mắt và tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Thông tin lưu thông qua đèo Tà Nung, Sacom Tuyền Lâm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Cam Ly – Đà Lạt cho biết rạng sáng 20-11, lực lượng chức năng phát hiện một quả bom, nghi sót lại từ thời chiến tranh. "Lực lượng chức năng đã tiến hành hủy nổ quả bom trên, việc lưu thông qua đèo Tà Nung vào trung tâm Đà Lạt vẫn diễn ra bình thường" - lãnh đạo phường Cam Ly – Đà Lạt thông tin.

Công bố tình trạng khẩn cấp đèo Mimosa, đường nào lên Đà Lạt? - Ảnh 2.

Cùng ngày, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt khẳng định thông tin sạt lở đèo Sacom ảnh hưởng đến việc lưu thông vào trung tâm Đà Lạt là không đúng sự thật. Vụ sạt lở xảy ra nội khu một điểm du lịch, không ảnh hưởng đến đèo Sacom Tuyền Lâm, việc lưu thông diễn ra bình thường.

Sau khi đèo Prenn bị cấm lưu thông từ ngày 17-11, đèo Mimosa sạt lở nặng không thể lưu thông vào sáng 20-11 thì đèo Sacom Tuyền Lâm và đèo Tà Nung là 2 hướng chính lưu thông đi-về Đà Lạt.

Công bố tình trạng khẩn cấp đèo Mimosa, đường nào lên Đà Lạt? - Ảnh 3.

Hướng dẫn lưu thông sau khi cấm đèo Mimosa. Ảnh: UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

