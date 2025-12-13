Pixel Neko là ai?

Hit-maker Pixel Neko bất ngờ lấn sân ca hát, tung album đầu tay quy tụ 8 gái xinh

Pixel Neko (tên thật Đặng Đức Duy, sinh năm 1998) là một trong những producer đa năng và nổi bật nhất của thế hệ trẻ, từng được biết đến trong cộng đồng indie với loạt bản hit GPS (ft. Mỹ Anh), Cô Nàng Khác Người (MCK, Wxrdie),...

Năm 2024 đánh dấu bước bứt phá của anh khi trở thành producer "ruột" đứng sau nhiều sản phẩm gây chú ý như Suboi - Dâu Thiên Hạ, producer tại Rap Việt mùa 4.

Pixel Neko đồng thời tạo dấu ấn trong album "Xoay tròn" của Hoàng Dũng, đồng sáng tác và sản xuất loạt ca khúc thuộc album "Trần thế" của tân binh Thể Thiên. Pixel Neko cũng từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Mỹ Anh, Pay, Kim Kunni… Đáng chú ý, Pixel Neko gây bất ngờ bởi khả năng biểu diễn khi song ca cùng Thắng (Ngọt) trong single "Hái sao".

Không chỉ hoạt động trong vai trò producer, anh còn là DJ với "nhân cách âm nhạc" khác - Lil Toilet. Pixel Neko từng góp mặt tại Boiler Room, sân chơi quốc tế dành cho các DJ có sức ảnh hưởng với cộng đồng. Tiếp nối những hoạt động nổi bật trong năm 2024 - 2025, Pixel Neko chính thức debut vai trò ca sĩ với album đầu tay "Ai đi hỏi đường", gồm 12 ca khúc Pop - Electronic do anh tự sáng tác, hòa âm phối khí và thể hiện.

Pixel Neko với album đầy ấn tượng

Pixel Neko và Cầm

Tinh thần của dự án phản ánh chính xác sự linh hoạt, không giới hạn và năng lượng "tắc kè hoa" của Pixel Neko, nơi Pop và Electronic liên tục giao thoa, biến chuyển nhưng vẫn giữ cốt lõi bắt tai, gần gũi. Album gồm 12 track: Giai Điệu Ngủ Quên (w/ m tú), 2phần3 (w/ Mỹ Mỹ), Nơi Bắt Đầu (w/ Cầm), Xóa (w/ Pay), CBH, Lặp Lại, Wasted (w/ Minsicko), Kế Hoạch Cuối Tuần (w/ Kim Kunni), WDYS (w/ Rhosy), Googoogaga (w/ Manh), Hết Show (w/ V#), Anh Đi Hát Đây (Outro).

Một điểm đặc biệt là toàn bộ 8 nghệ sĩ góp giọng trong album đều là nữ. Pixel Neko cho biết đây là lời tri ân tính nữ - nguồn cảm hứng anh luôn tìm kiếm nhưng cảm giác bản thân lại "khuyết thiếu" trong giọng hát. Việc hợp tác với nghệ sĩ nữ cũng là cách anh bù đắp cho sắc màu nữ tính còn thiếu trong âm nhạc mình thể hiện.

Pixel Neko chia sẻ: "Album này giống như một portfolio (bản giới thiệu chi tiết) để các đồng nghiệp hiểu rõ hơn mình có thể làm gì, khai thác thế mạnh của từng nghệ sĩ ra sao, và cũng là món quà mình tự thưởng sau ba năm học hỏi tại Sài Gòn".

Cùng với Kim Kunni

Tên gọi "Ai đi hỏi đường" là lối chơi chữ từ ADHD, đồng thời phản chiếu tinh thần "tản mạn - tò mò - đa tuyến" của dự án. Pixel Neko không tập trung vào một mood hay một concept xuyên suốt; mỗi bài là một lát cắt riêng, là câu chuyện và trạng thái cảm xúc khác nhau khi anh làm việc cùng từng nghệ sĩ.

Điều này tạo nên sự đa dạng, như một bữa tiệc âm nhạc với nhiều lớp màu phong phú. Thông qua "Ai đi hỏi đường", Pixel Neko mong muốn khán giả đại chúng và các đồng nghiệp nhìn thấy rõ hơn con đường anh theo đuổi: một tư duy Pop mới, một nhà sản xuất trẻ không bị giới hạn và một nghệ sĩ đang nỗ lực dung hòa cá tính âm nhạc của mình với màu sắc riêng của những người cùng cộng tác.

Cùng với Mỹ Mỹ

Pixel Neko bước vào đường đua album cùng các music producer/nhạc sĩ có tiếng trên thị trường như 2pillz, Hứa Kim Tuyền,... Đặc biệt khi năm nay, 2pillz cũng ra mắt 1 album vươn tầm quốc tế, được tạp chí âm nhạc khắt khe nhất thế giới Pitchfork chấm 7.1 điểm.

Trong khi 2pillz theo đuổi âm thanh điện tử gắn với màu sắc văn hóa bản địa và house, Pixel Neko lại mang năng lượng náo nhiệt, nghịch ngợm, giàu tính club và thể nghiệm. Cả hai đại diện cho hai thái cực khác nhau của làn sóng nhạc điện tử Việt Nam, bổ sung lẫn nhau trên bản đồ âm nhạc 2025.