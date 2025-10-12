HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV bóng đá U17 nữ Việt Nam hứa mang đến lối chơi đẹp mắt

Quốc An

(NLĐO) - HLV U17 nữ Việt Nam bày tỏ sự tự tin trong cuộc đua ngôi đầu bảng để giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026.

Trước thềm lượt trận mở màn bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2026, HLV Okiyama Masahiko bày tỏ sự tự tin khi cùng U17 nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành ngôi đầu bảng để đoạt vé dự VCK.

Phát biểu trong buổi họp báo trưa 12-10, HLV Okiyama Masahiko cho biết ông hài lòng với quá trình chuẩn bị của đội tuyển khi các cầu thủ trẻ vừa có chuyến tập huấn bổ ích tại Đức.

“U17 nữ Việt Nam đã có cơ hội tốt để tiếp cận nền bóng đá đẳng cấp là Đức để học hỏi rất nhiều về cách chơi tốc độ cao. Chúng tôi đánh giá cao lối chơi của họ và chuyến tập huấn này giúp cho các cầu thủ học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích” - chiến lược gia Nhật Bản bày tỏ.

Nói về đối thủ đầu tiên là U17 nữ Guam, HLV Okiyama thẳng thắn thừa nhận chưa có nhiều thông tin: "BHL không có nhiều thông tin về đối thủ nhưng chúng tôi sẽ vừa thi đấu vừa phân tích đối thủ để có những điều chỉnh thích hợp. U17 nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình trong từng trận đấu”.

HLV U17 nữ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Masahiko và Trần Thị An trong phòng họp báo

HLV Masahiko cũng mong muốn khán giả sẽ đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ nữ U17 nữ Việt Nam. Ông cho biết toàn đội sẽ có gắng để thể hiện lối chơi đẹp mắt và cống hiến cho khán giả những trận cầu hay.

Cùng có mặt tại buổi họp báo, cầu thủ Trần Thị An cũng cho biết: “U17 nữ Việt Nam đã có nhiều sự cải thiện trong thời gian qua và sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất”.

Trong khi đó, HLV U17 nữ Guam Chyna Ramirez cho biết đây là cơ hội tốt để họ thể hiện: "Vòng loại này là cơ hội tốt để Guam thể hiện, xây dựng bóng đá nữ trẻ của Guam. Thời tiết ở đây khá thuận lợi nên không ảnh hưởng đến các cầu thủ Guam” - ông Ramirez bày tỏ.

HLV U17 nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Đánh giá về U17 nữ Việt Nam, thuyền trưởng của U17 nữ Guam cho biết toàn đội đã sẵn sàng đối đầu các đối thủ mạnh chung bảng đấu.

“Chúng tôi biết đến sự thành công của các đội Việt Nam qua các giải mà họ tham dự. Guam đã chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu trước đối thủ mạnh. Tất nhiên, một đấu pháp hợp lý là điều mà chúng tôi đang tính đến” - bà Chyna Ramirez cho biết.

Trận đấu đầu tiên của Vòng loại giải bóng đá U17 nữ châu Á - bảng D sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày mai (13-10) giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Guam trên sân Bình Dương (TP HCM).

Thua Thái Lan, U16 nữ Việt Nam dừng bước ở giải Đông Nam Á

Thua Thái Lan, U16 nữ Việt Nam dừng bước ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Tuyển U16 nữ Việt Nam thi đấu đầy quả cảm vẫn không thể tạo bất ngờ trước U16 nữ Thái Lan và dừng bước ở bán kết U16 nữ Đông Nam Á 2025 khi thua 1-3.

Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hòa, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

(NLĐO) - TP HCM 1 bị Than KSVN cầm chân ở vòng đấu thứ 9, giúp cho Hà Nội sống lại cơ hội vô địch ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

(NLĐO) - Bàn thắng ở phút 88 giúp đương kim vô địch (ĐKVĐ) bóng đá nữ quốc gia là TP HCM 1 giành trọn 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam.

