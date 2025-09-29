Chiều 29-9, tại vòng 7 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, TP HCM 1 giành trọn 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng và tạo áp lực lớn cho đội đầu bảng Hà Nội.

Đặt mục tiêu buộc phải thắng ở trận này, TP HCM 1 tràn lên tấn công ngay từ đầu. Ngược lại, Phong Phú Hà Nam chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, nhường thế trận nhưng sẵn sàng phản công nhanh. Điều kiện thời tiết xấu từ bão Bualoi khiến mặt sân sũng nước, làm giảm chất lượng chuyên môn của trận đấu.

TP HCM 1 (đỏ) giành chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam

Hàng thủ kỷ luật cùng mặt sân trơn trượt giúp Phong Phú Hà Nam đứng vững suốt phần lớn thời gian trận đấu. Không chỉ phòng ngự, đội khách còn có những tình huống nguy hiểm, đáng kể là tình huống Thanh Hiếu đánh đầu sau đường lật bóng của Đinh Thị Duyên trong hiệp 1 nhưng thủ môn Ngọc Phượng kịp cứu thua cho TP HCM 1.

Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Kim Chi tăng sức ép với sự xuất hiện của Huỳnh Như và K’Thủa.



Tuy nhiên, phải đến phút 88, nhà ĐKVĐ mới khai thông thế bế tắc. Từ tình huống đá phạt, K’Thủa đánh đầu ghi bàn duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 cho TP HCM 1.



Chiến thắng chật vật này rất quan trọng và giúp TP HCM 1 tạm chiếm ngôi đầu bảng với 16 điểm.



Trong chiều 30-9, Hà Nội sẽ gặp Thái Nguyên T&T và một chiến thắng sẽ giúp họ lấy lại ngôi đầu.

