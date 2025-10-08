Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hòa, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

Một chiến thắng trước Than KSVN sẽ giúp TP HCM 1 bảo vệ thành công ngôi vô địch trước một vòng đấu.



Tuy nhiên, sự quyết tâm của đối thủ khiến hy vọng lên ngôi sớm của nhà ĐKVĐ bị dập tắt. Trong trận đấu này, Than KSVN thậm chí là đội nắm thế chủ động hơn trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, lối chơi kỷ luật cao của TP HCM 1 khiến cho Than KSVN tấn công đầy bế tắc.



Trở lại sau giờ nghỉ, tình thế cũng không khác gì nhiều trong hiệp đấu thứ hai khiến cả 2 đội đành chấp nhận trận hòa với tỉ số 0-0.



Nữ TP HCM 1 bị cầm hoà 0-0 và mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

Trận hoà này khiến Than KSVN (16 điểm) đã hết cơ hội để vô địch khi cách biệt với TP HCM 1 (20 điểm) vẫn là 4 điểm trong lúc mùa giải chỉ còn 1 vòng.



Ngược lại, một điểm trước đội bóng vùng Mỏ khiến cho nhà ĐKVĐ chưa thể lên ngôi. sớm. Tuy vậy, trận hòa này mang đến sức hấp dẫn cho cuộc đua đến ngôi vô địch đến vòng đấu cuối.



Huỳnh Như và đồng đội bị cầm hoà 0-0 sau 90 phút

Ở vòng này, Hà Nội (15 điểm) đang nắm trong tay quyền tự quyết đến ngôi vô địch nhưng đội bóng Thủ đô phải đánh bại được TP HCM 2 trong trận đấu cuối của vòng 9 diễn ra vào chiều 9-10. Nếu thắng, cách biệt giữa Hà Nội và TP HCM 1 sẽ được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Khi ấy, trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở vòng cuối sẽ có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch.



Trong trận đấu còn lại của vòng 9 diễn ra vào chiều 8-10, Thái Nguyên T&T đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Phong Phú Hà Nam. Chiến thắng này giúp Thái Nguyên T&T có được 14 điểm, chỉ kém Than KSVN 2 điểm nên có cơ hội để trang ít nhất vị trí thứ ba.