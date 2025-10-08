Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hòa, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hòa, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - TP HCM 1 bị Than KSVN cầm chân ở vòng đấu thứ 9, giúp cho Hà Nội sống lại cơ hội vô địch ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Một chiến thắng trước Than KSVN sẽ giúp TP HCM 1 bảo vệ thành công ngôi vô địch trước một vòng đấu.

Tuy nhiên, sự quyết tâm của đối thủ khiến hy vọng lên ngôi sớm của nhà ĐKVĐ bị dập tắt. Trong trận đấu này, Than KSVN thậm chí là đội nắm thế chủ động hơn trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, lối chơi kỷ luật cao của TP HCM 1 khiến cho Than KSVN tấn công đầy bế tắc.

Trở lại sau giờ nghỉ, tình thế cũng không khác gì nhiều trong hiệp đấu thứ hai khiến cả 2 đội đành chấp nhận trận hòa với tỉ số 0-0.

Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hoà, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng - Ảnh 1.

Nữ TP HCM 1 bị cầm hoà 0-0 và mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng

Trận hoà này khiến Than KSVN (16 điểm) đã hết cơ hội để vô địch khi cách biệt với TP HCM 1 (20 điểm) vẫn là 4 điểm trong lúc mùa giải chỉ còn 1 vòng.

Ngược lại, một điểm trước đội bóng vùng Mỏ khiến cho nhà ĐKVĐ chưa thể lên ngôi. sớm. Tuy vậy, trận hòa này mang đến sức hấp dẫn cho cuộc đua đến ngôi vô địch đến vòng đấu cuối.

Nữ TP HCM 1 bị Than KSVN cầm hoà, mất cơ hội vô địch sớm 1 vòng - Ảnh 2.

Huỳnh Như và đồng đội bị cầm hoà 0-0 sau 90 phút

Ở vòng này, Hà Nội (15 điểm) đang nắm trong tay quyền tự quyết đến ngôi vô địch nhưng đội bóng Thủ đô phải đánh bại được TP HCM 2 trong trận đấu cuối của vòng 9 diễn ra vào chiều 9-10. Nếu thắng, cách biệt giữa Hà Nội và TP HCM 1 sẽ được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Khi ấy, trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở vòng cuối sẽ có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch.

Trong trận đấu còn lại của vòng 9 diễn ra vào chiều 8-10, Thái Nguyên T&T đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Phong Phú Hà Nam. Chiến thắng này giúp Thái Nguyên T&T có được 14 điểm, chỉ kém Than KSVN 2 điểm nên có cơ hội để trang ít nhất vị trí thứ ba.

Tin liên quan

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

Đội nữ TP HCM 1 thắng phút chót, phà hơi nóng lên Hà Nội

(NLĐO) - Bàn thắng ở phút 88 giúp đương kim vô địch (ĐKVĐ) bóng đá nữ quốc gia là TP HCM 1 giành trọn 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam.

Nữ TP HCM sẽ thi đấu với hệ thống giống VAR tại giải châu Á

(NLĐO) - AFC vừa thông báo Giải bóng đá C1 nữ châu Á 2025-2026 sẽ áp dụng hệ thống FVS - Football Video Support, hệ thống đơn giản, ít tốn kém hơn VAR.

Nữ TP HCM đấu Á quân C1 nữ châu Á ngay từ vòng bảng

(NLĐO) - Các lá thăm may rủi của Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 đã đưa CLB nữ TP HCM gặp Á quân Melbourne City FC, Stallion Laguna FC và Lion City Sailors FC.

Than KSVN nữ TP HCM Hà Nội Nữ VĐQG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo