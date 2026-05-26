HLV Chu Đình Nghiêm muốn khơi lại bản sắc bóng đá Ninh Bình

HLV Chu Đình Nghiêm trong buổi lễ công bố HLV trưởng CLB Ninh Bình sáng 26-5

Việc HLV Chu Đình Nghiêm chính thức nhận lời dẫn dắt CLB Ninh Bình không chỉ là một thương vụ đáng chú ý của V-League mà còn mở ra kỳ vọng về một chương mới cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Sau nhiều năm gây dựng dấu ấn tại Hà Nội, Hải Phòng, nhà cầm quân sinh năm 1972 khẳng định mục tiêu lớn nhất của ông không đơn thuần là thành tích, mà là xây dựng CLB Ninh Bình trở thành một đội bóng có bản sắc riêng.

Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy - thứ 2 từ phải) rất tâm huyết trong việc xây dựng bản sắc CLB Ninh Bình

Trong những chia sẻ đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nghiêm cho biết sẽ không chạy theo những thành công ngắn hạn. Thay vào đó, vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm muốn tạo dựng một lối chơi rõ nét, một bản sắc đủ mạnh để người hâm mộ có thể nhận ra Ninh Bình ngay khi đội bóng bước ra sân. Đây cũng là triết lý từng giúp ông thành công ghi công tác tại CLB Hà Nội trước đây và sau đó là Hải Phòng.

CLB Ninh Bình đang sở hữu nền tảng thuận lợi để hiện thực hóa tham vọng. Đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, có lực lượng hùng hậu với nhiều tuyển thủ quốc gia, ngoại binh đẳng cấp cao và luôn thể hiện quyết tâm cạnh tranh các danh hiệu.

Tuy nhiên, điều mà CLB còn thiếu chính là sự ổn định trong định hướng chuyên môn và một phong cách thi đấu mang dấu ấn riêng. Đó cũng là lý do ban lãnh đạo đội bóng đặt niềm tin vào HLV Chu Đình Nghiêm bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

CLB Ninh Bình cũng nói lời chia tay GĐKT Vũ Tiến Thành

Dấu ấn lớn nhất của ông Nghiêm trong sự nghiệp cầm quân không nằm ở những chiếc cúp mà ở khả năng xây dựng tập thể. Tại Hải Phòng, dù nguồn lực không thuộc nhóm mạnh nhất V-League, ông vẫn giúp đội bóng đất Cảng trở thành đối thủ khó chịu với lối chơi giàu năng lượng, kỷ luật và đầy tính chiến đấu. Nhiều mùa giải liên tiếp, Hải Phòng luôn duy trì vị thế ở nhóm đầu nhờ vận hành đấu pháp chiến thuật hợp lý của nhà cầm quân này.

Bởi vậy, sự xuất hiện của ông Chu Đình Nghiêm được xem là lời khẳng định cho tham vọng vươn tầm của CLB Ninh Bình từ mùa giải 2026-2027. Không chỉ hướng tới việc cạnh tranh chức vô địch V-League, đội bóng cố đô còn muốn xây dựng một nền móng bền vững.

Ngay trong giai đoạn đầu tiếp quản, ông Nghiêm sẽ tập trung rà soát lực lượng, định hình lối chơi và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn. Với một HLV nổi tiếng về khả năng tổ chức đội bóng, cùng nguồn lực đầu tư mạnh mẽ từ CLB, giấc mơ về một Ninh Bình giàu bản sắc và đủ sức thách thức các thế lực lớn của bóng đá Việt Nam đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Với sự góp mặt của ông Chu Đình Nghiêm trên băng ghế huấn luyện, CLB Ninh Bình cũng nói lời chia tay GĐKT Vũ Tiến Thành sau quãng thời gian đồng hành cùng đội bóng cố đô. Trong giai đoạn khó khăn của đội bóng, ông Vũ Tiến Thành với kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc, đã góp phần giúp Ninh Bình ổn định chuyên môn, xây dựng ý chí thi đấu tích cực và tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo của CLB. "Dù thời gian gắn bó không quá dài nhưng những đóng góp của GĐKT Vũ Tiến Thành sẽ luôn được Ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Ninh Bình trân trọng, ghi nhận. Chúc ông tiếp tục gặt hái thêm nhiều dấu ấn trong chặng đường mới" - trang chủ CLB Ninh Bình viết.



