Thể thao

HLV Kim Sang-sik giao lưu, rèn luyện cho hơn trăm cầu thủ nhí TP HCM

Quốc An

(NLĐO) - Trong chiều 7-3, HLV Kim Sang-sik và Bùi Vĩ Hào xuất hiện trên sân Thống Nhất để hướng dẫn, rèn luyện cho 120 cầu thủ nhí TP HCM.

Sau thành công của Ngày hội bóng đá tại Hà Nội vào tháng 10-2025, HD Hyundai Electric phối hợp cùng K-League tiếp tục tổ chức Ngày hội bóng đá HD tại Sân vận động Thống Nhất (TP HCM) vào chiều 7-3-2026.

Sự kiện có sự tham gia của HLV tuyển Việt Nam Kim Sang-sik, hai trợ lý Lee Woon-jae và Lee Jung-soo, cùng cầu thủ Bùi Vĩ Hào. Chương trình thu hút gần 120 cầu thủ nhí tham gia trực tiếp các hoạt động huấn luyện, cùng hơn 200 phụ huynh, khách mời.

HLV Kim Sang-sik giao lưu, rèn luyện cho hàng trăm cầu thủ nhí TP HCM - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik phát biểu tại sự kiện: "Xin chào, tôi là Kim Sang Sik. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành BTC vì đã tổ chức sự kiện ý nghĩa này, góp phần vào tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam. Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được tổ chức sự kiện lần thứ hai tại TP HCM năm nay.

Đối với tôi điều quan trọng nhất trong bóng đá là không bao giờ bỏ cuộc. Những gì các em học được hôm nay không chỉ là kỹ năng bóng đá mà còn là sự tự tin và thái độ tin tưởng vào bản thân, theo đuổi ước mơ của mình. 

Tôi hy vọng các em đã trải nghiệm mỗi khoảnh khắc tại chương trình với sự chân thành và nhiệt huyết, như thể các em là những người đại diện cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam".

HLV Kim Sang-sik giao lưu, rèn luyện cho hàng trăm cầu thủ nhí TP HCM - Ảnh 2.

Trong khuôn khổ ngày hội, các huấn luyện viên chia nhóm và trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ những kỹ năng cơ bản như kiểm soát bóng, chuyền bóng và di chuyển trong thi đấu. 

Bùi Vĩ Hào cũng tham gia giao lưu, hỗ trợ các em trong quá trình tập luyện, tạo nên bầu không khí sôi nổi trên sân.

HLV Kim Sang-sik giao lưu, rèn luyện cho hàng trăm cầu thủ nhí TP HCM - Ảnh 3.
HLV Kim Sang-sik giao lưu, rèn luyện cho hàng trăm cầu thủ nhí TP HCM - Ảnh 4.

Không chỉ là hoạt động đào tạo bóng đá, chương trình còn mang đến nhiều trò chơi vận động và hoạt động giao lưu dành cho các em nhỏ và phụ huynh.

Theo HLV Kim Sang-sik, những chương trình như vậy không chỉ giúp các em tiếp cận bóng đá một cách bài bản mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê, sự tự tin và tinh thần không bỏ cuộc ngay từ khi còn nhỏ.

