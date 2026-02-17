HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Hiệp Bình Chánh: Hành trình từ bóng đá cộng đồng TP HCM đến vệ tinh CLB HAGL

Quốc An

(NLĐO) - Từ Trung tâm cộng đồng, ít ai nghĩ vài năm sau nơi đó lại trở thành cái tên được nhắc đến trong hành trình tuyển chọn cầu thủ trẻ của HAGL.

Khởi đầu là trung tâm bóng đá cộng đồng Bình Triệu (TP HCM), với mong muốn nâng tầm đã chia ra làm lớp năng khiếu và cộng đồng, CLB đổi tên thành CLB Hiệp Bình Chánh (thuộc phường Hiệp Bình Chánh (cũ), nay là Hiệp Bình) đã gần được 4 năm.

CLB Hiệp Bình Chánh khởi đầu với mong muốn giúp học sinh tránh điện thoại di động

Khi ấy, mọi thứ vẫn rất giản đơn: vài chục đứa trẻ, vài buổi tập mỗi tuần, mục tiêu chỉ là có chỗ chơi thể thao sau giờ học. Phụ huynh gửi con đến vì muốn các em vận động, tránh điện thoại, game online, chứ chưa ai dám nghĩ tới hai chữ “đào tạo” lên chuyên nghiệp.

Bởi ban đầu, lớp cộng đồng càng tập, ban huấn luyện càng nhận ra một thực tế là mô hình cộng đồng khó giúp cầu thủ tiến bộ. Trung tâm và phụ huynh muốn nâng tầm, tham gia các giải đấu nên phải chỉnh chu và bài bản hơn.

Từ đó, những chân sút nhí có tố chất sẽ được tập giáo án chuyên sâu hơn, thi đấu bài bản hơn tại lớp năng khiếu. Quyết định ấy nhận được sự ủng hộ của địa phương và phụ huynh, mở ra những bước đi đầu tiên trong bóng đá chuyên nghiệp cho những bạn trẻ có chí cầu tiến của CLB.

CLB Hiệp Bình Chánh: Hành trình từ bóng đá cộng đồng TP HCM đến vệ tinh CLB HAGL - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tuấn Phong gặp lại ba bạn trúng tuyển vào học viện HAGL đợt đầu của CLB hồi 2024

CLB Hiệp Bình Chánh mời về HLV Hoàng Hùng

“Do đó, HLV cũng phải chuyên nghiệp, có bằng cấp khi HLV Hoàng Hùng về đội trước. Một thời gian sau anh ấy tập trung hơn cho bóng đá chuyên nghiệp, thì giới thiệu mình đảm nhận vai trò HLV chính cho các lớp năng khiếu từ cuối 2023. Mình về thì cũng nâng cao giáo án và bài tập” - cựu trợ lý CLB TP HCM (tiền thân của CLB CA TP HCM) Nguyễn Tuấn Phong bày tỏ.

Sau nhiều năm làm bóng đá chuyên nghiệp và đào trẻ ở PVF, cựu tuyển thủ Việt Nam muốn thử sức với đào tạo trẻ cộng đồng, năng khiếu. Với kinh nghiệm về bóng đá chuyên nghiệp, đào trẻ bài bản từ một trong những lò đào tạo hàng đầu Việt Nam hiện tại, giáo án của anh khác hẳn thói quen cũ, giảm nhồi thể lực, tăng kỹ thuật, tư duy chơi bóng và khả năng phù hợp độ tuổi chưa dậy thì.

Không ít phụ huynh ban đầu thắc mắc: “Giáo án mình khác, phụ huynh cũng thấy lạ. Nhiều người hỏi mình sao cho tập thể lực ít quá vậy?”. Nhưng rồi thực tế trả lời, các em thi đấu bền bỉ, ít chấn thương, không chuột rút trong các trận đấu.

Từ chỗ chỉ tập hai buổi mỗi tuần, thua giao hữu 5-6 bàn là chuyện thường, đội bóng tiến bộ từng chút một. Lần đầu tiên, họ vào sâu ở giải U13 TP HCM. Từ 2 lứa tuổi ban đầu, CLB cũng mở rộng thành nhiều tuyến, số học viên tăng lên cả trăm em.

Đội bóng cấp phường làm nên chuyện

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024, CLB tham gia giải giao hữu quốc tế tại Phan Thiết, quy tụ hàng chục đội trẻ từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia. Ít ai nghĩ đội bóng trẻ “phường” có thể làm nên chuyện.

CLB Hiệp Bình Chánh: Hành trình từ bóng đá cộng đồng TP HCM đến vệ tinh CLB HAGL - Ảnh 2.

Bước ngoặt lớn của CLB Hiệp Bình Chánh trên hành trình trở thành vệ tinh CLB HAGL

Thế nhưng các học trò của HLV Tuấn Phong lần lượt đánh bại nhiều đối thủ mạnh, tiến thẳng tới chung kết và giành ngôi á quân. Một số đội bóng nước ngoài còn chủ động giao hữu, xin liên hệ và hứa hẹn một ngày gần nhất giao hữu vì bất ngờ với chất lượng chuyên môn.

Giải đấu ấy cũng trở thành cú hích tinh thần. Các cầu thủ nhí trở về từ giải đấu trưởng thành thấy rõ và trái ngọt đến đúng dịp trước Tết 2025, khiến nhiều phụ huynh sững sờ, bởi trước đó chính họ cũng không dám tin con mình có thể vượt qua những lò đào tạo lớn.

Cụ thể, cuối 2024, HAGL mở lại việc tuyển sinh trở lứa U13. Ban huấn luyện mạnh dạn đưa những gương mặt sáng giá nhất đi thử sức. Không ai dám kỳ vọng nhiều, bởi so với các lò đào tạo lâu năm, Hiệp Bình Chánh vẫn quá “non” so mặt bằng bóng đá thành phố. Thế nhưng màn thể hiện trên sân đã khiến phía HAGL chú ý và tuyển được 3 bạn từ nhóm hơn 10 bạn lặn lội từ TP HCM lên phố núi.

“Năm 2024, tôi cho trợ lý dắt một số cầu thủ có khả năng tốt nhất lên tuyển sinh và đậu 3 bạn. Anh Trãi (PV - HLV Quang Trãi) thấy tập luyện, đá tốt thì dẫn tới việc trung tâm được ký làm vệ tinh, trở thành trung tâm đầu tiên với hợp đồng vệ tinh bài bản cho HAGL” - HLV Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ.

CLB Hiệp Bình Chánh: Hành trình từ bóng đá cộng đồng TP HCM đến vệ tinh CLB HAGL - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Tuấn Phong và các học trò tham dự kỳ tuyển sinh cuối năm 2025 của CLB HAGL

CLB trở thành đơn vị đầu tiên có sự liên kết bài bản với đội bóng phố Núi, từ đây, niềm tin lan tỏa mạnh mẽ. Tiếng lành đồn xa, CLB mở đợt tuyển sinh và được đón nhận rất lớn sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Thậm chí, phụ huynh chở con đi hàng chục km mỗi tuần, thậm chí có bạn từ Bình Phước hay quận 12 lên tập luyện khi đậu tuyển. Bởi với họ, nơi này không chỉ là đội bóng, sân chơi, mà là môi trường nuôi dưỡng ước mơ chuyên nghiệp, hướng tới nơi nhưng Công Phượng, Minh Vương, Tuấn Anh hay gần nhất là những Trung Kiến, Lý Đức… trưởng thành.

“Có nhiều bạn ở rất xa Quận 12 (cũ), Bình Phước (cũ). Bạn đậu lò trẻ CLB Trường tươi Đồng Nai nhưng không theo và lại lặn lội đi xe từ nhà lên TP HCM, tập luyện với đội vào mỗi cuối tuần” - HLV Tuấn Phong kể.

Với vị thế trung tâm vệ tinh HAGL, CLB cũng tập trung nhiều vào lứa U11-U13 vì đây là những lứa tuổi trong giới hạn tuyển sinh của HAGL. Cũng trong năm 2025, CLB lại có thêm 3 bạn trúng tuyển vào Học viện HAGL, nâng tổng số cầu thủ trúng tuyển từ "lò đào tạo" này lên con số 6.

CLB Hiệp Bình Chánh: Hành trình từ bóng đá cộng đồng TP HCM đến vệ tinh CLB HAGL - Ảnh 4.

Hai trong số ba bạn trúng tuyển cuối 2025, ký kết với Học viện HAGL

Dù vậy, các bạn không được chọn vẫn được CLB Hiệp Bình Chánh duy trì cho các sinh hoạt, tham gia các giải thành phố. Bởi CLB này không chọn thì các bạn sẽ còn cơ hội ở các đội khác, nếu muốn theo chuyên nghiệp.

Những điều này cũng khiến phụ huynh yên tâm khi có sân chơi cho con, đỡ hơn việc chỉ ru rú trong nhà, chơi game, ít giao tiếp xã hội. Trong CLB nhiều bạn xác định không theo chuyên nghiệp, lứa U15 trở lên thì trung tâm vẫn tìm giải cho các bạn chơi, sinh hoạt.

Từ sân bóng cộng đồng với vài chục đứa trẻ, Hiệp Bình Chánh giờ đã trở thành “bệ phóng” thực sự cho giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp. Cũng trong năm nay, CLB cũng sẽ tiến ra sân chơi U13 Quốc gia, và nhiều giải đấu trẻ trong thành phố.

