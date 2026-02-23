Malaysia lại nhập tịch "vũ khí khủng" đấu thầy trò Kim Sang-sik

Theo tờ New Straits Times, bốn cái tên nhập tịch sắp tới của tuyển Malaysia gồm tiền đạo Bergson da Silva (Brazil), tiền vệ Manuel Hidalgo (Argentina), Nacho Mendez (Tây Ban Nha) và trung vệ Giancarlo Gallifuoco (Australia).

Nhóm cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu theo quy định FIFA khi cư trú đủ 5 năm. Ngoại trừ Gallifuoco thuộc Kuala Lumpur City FC, các cầu thủ còn lại thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim FC (JDT).

Trong đó, HLV Peter Cklamovski cho biết Bergson và Gallifuoco gần như hoàn tất thủ tục, nhiều khả năng sẽ kịp ra sân đối đầu Việt Nam. Hidalgo còn phải chờ đến tháng 4, còn Mendez chưa xác định thời gian cụ thể nhưng vẫn ra mắt năm 2026.

Bergson đang khoác áo JDT tại Malaysia

Bergson (sinh năm 1991) được xem là một trong những ngoại binh hay nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia, từng trưởng thành từ các học viện hàng đầu Brazil và bùng nổ kể từ khi gia nhập JDT năm 2021 với 176 bàn, 32 kiến tạo sau 174 trận. Đặc biệt, mùa 2024-2025, anh lập kỷ lục 31 bàn/22 trận.

Dù đã lớn tuổi, Cklamovski vẫn coi tiền đạo này là "vũ khí ghi bàn" chủ lực cho tuyển Malaysia khi mùa giải hiện tại Bergson vẫn ghi 16 bàn/15 trận, và 26 bàn/33 trận trên tất cả các đấu trường.

Trong khi đó, Gallifuoco (1994) từng đào tạo trẻ tại Tottenham và Swansea City, sau đó thi đấu tại Úc trước khi sang Malaysia năm 2021, và đã ghi 3 bàn sau 131 trận.

Malaysia đang thiếu hụt nhân sự khi Arif Aiman chấn thương, còn 7 cầu thủ nhập tịch khác bị treo giò 12 tháng vì vi phạm thủ tục quốc tịch. Nhóm này đã kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS), trong khi AFC lại đang chờ phán quyết cuối cùng.

Tuyển Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm, nhưng nguy cơ bị xử thua có thể khiến họ mất ngôi đầu. Dù vậy, Cklamovski khẳng định toàn đội chỉ tập trung mục tiêu đánh bại Việt Nam để tự quyết vé dự Asian Cup.