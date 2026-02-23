HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Malaysia lại nhập tịch "vũ khí khủng" đấu thầy trò Kim Sang-sik

Quốc An

(NLĐO) - Malaysia dự kiến bổ sung 2 cầu thủ nhập tịch nhằm tăng cường lực lượng cho trận gặp Việt Nam ngày 31-3 ở vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027.

Theo tờ New Straits Times, bốn cái tên nhập tịch sắp tới của tuyển Malaysia gồm tiền đạo Bergson da Silva (Brazil), tiền vệ Manuel Hidalgo (Argentina), Nacho Mendez (Tây Ban Nha) và trung vệ Giancarlo Gallifuoco (Australia).

Nhóm cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu theo quy định FIFA khi cư trú đủ 5 năm. Ngoại trừ Gallifuoco thuộc Kuala Lumpur City FC, các cầu thủ còn lại thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim FC (JDT).

Trong đó, HLV Peter Cklamovski cho biết Bergson và Gallifuoco gần như hoàn tất thủ tục, nhiều khả năng sẽ kịp ra sân đối đầu Việt Nam. Hidalgo còn phải chờ đến tháng 4, còn Mendez chưa xác định thời gian cụ thể nhưng vẫn ra mắt năm 2026.

img

Bergson đang khoác áo JDT tại Malaysia

Bergson (sinh năm 1991) được xem là một trong những ngoại binh hay nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia, từng trưởng thành từ các học viện hàng đầu Brazil và bùng nổ kể từ khi gia nhập JDT năm 2021 với 176 bàn, 32 kiến tạo sau 174 trận. Đặc biệt, mùa 2024-2025, anh lập kỷ lục 31 bàn/22 trận.

Dù đã lớn tuổi, Cklamovski vẫn coi tiền đạo này là "vũ khí ghi bàn" chủ lực cho tuyển Malaysia khi mùa giải hiện tại Bergson vẫn ghi 16 bàn/15 trận, và 26 bàn/33 trận trên tất cả các đấu trường.

Trong khi đó, Gallifuoco (1994) từng đào tạo trẻ tại Tottenham và Swansea City, sau đó thi đấu tại Úc trước khi sang Malaysia năm 2021, và đã ghi 3 bàn sau 131 trận.

Malaysia đang thiếu hụt nhân sự khi Arif Aiman chấn thương, còn 7 cầu thủ nhập tịch khác bị treo giò 12 tháng vì vi phạm thủ tục quốc tịch. Nhóm này đã kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS), trong khi AFC lại đang chờ phán quyết cuối cùng.

Tuyển Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm, nhưng nguy cơ bị xử thua có thể khiến họ mất ngôi đầu. Dù vậy, Cklamovski khẳng định toàn đội chỉ tập trung mục tiêu đánh bại Việt Nam để tự quyết vé dự Asian Cup.

Cầu thủ nhập tịch “lậu” của tuyển Malaysia không được ra sân đấu Việt Nam

Cầu thủ nhập tịch “lậu” của tuyển Malaysia không được ra sân đấu Việt Nam

(NLĐO) - AFC cho biết 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” sẽ không được khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia dù đã được phép thi đấu trở lại ở cấp CLB từ cuối tháng 1.

AFC tiết lộ diễn biến mới khiến đội tuyển Malaysia gần như sẽ bị xử thua

(NLĐO) - Tổng Thư ký AFC mới đây đã tiết lộ thêm thông tin mới, cho thấy khả năng xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam với tỉ số 0-3 thêm gần hơn.

AFC tiết lộ Việt Nam là bên khiếu nại Malaysia lên FIFA

(NLĐO) - Truyền thông Malaysia cho biết đơn khiếu nại nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" là từ Việt Nam, theo bật mí của AFC.

