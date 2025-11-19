HLV Kim sang-sik nói gì sau trận thắng nhọc tuyển Lào?

Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Lào tại lượt 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của đội ở trận đấu này chính là ghi bàn và giành trọn 3 điểm, qua đó khép lại năm 2025 với kết quả tích cực.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim đánh giá cao hàng thủ tuyển Lào thi đấu kiên cường, gây nhiều khó khăn cho các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết đã thử nghiệm một sơ đồ vận hành mới nhằm tăng tốc độ luân chuyển bóng và khả năng gây áp lực.

“Chúng tôi muốn thử cách tiếp cận mới, sử dụng Hoàng Đức và Quang Hải đồng thời để tăng cường khả năng tấn công. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa đạt mức như kỳ vọng. Từ phân tích đến thực tế thi đấu vẫn có khoảng cách và đội cần thêm thời gian để hoàn thiện” - ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Xuân Son

và Tuấn Hải (số 10) là hai cầu thủ ghi bàn cho tuyển Việt Nam

Về phần mình, Nguyễn Xuân Son chia sẻ: “Chúng tôi khởi đầu chưa thật sự tốt, kiểm soát bóng không như mong muốn nhưng toàn đội đã nỗ lực để giành chiến thắng. Với cá nhân tôi, được ghi bàn trở lại sau gần một năm là điều tuyệt vời. Đây là thành quả từ sự hỗ trợ của ban huấn luyện, đồng đội và sự động viên của người hâm mộ”.

Xuân Son vào sân ở hiệp đấu thứ 2 và trở thành tâm điểm trận cầu. Chân sút nhập tịch gốc Brazil ghi bàn mở tỉ số trận đấu sau khi thực hiện thành công quả phạt đền 11m. Điều này cũng giúp Son đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Xuân Son vui mừng vì có bàn thắng trong màu áo tuyển Việt Nam sau gần 1 năm nghỉ thi đấu

Tiết lộ về khoảnh khắc thực hiện quả 11m, Xuân Son cho biết các đồng đội đã động viên và nhường anh cơ hội. “Hoàng Đức và Quang Hải hỏi tôi có muốn thực hiện không. Các anh ấy đã nhường để tôi có được bàn thắng đầu tiên sau một năm. Tôi thật sự rất trân trọng!” - tiền đạo sinh năm 1997 nói thêm.

Với chiến thắng 2-0 trước tuyển Lào, thầy trò ông Kim Sang-sik tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé dự VCK Asian Cup 2027, hướng tới lượt trận quan trọng gặp Malaysia vào cuối tháng 3-2026.