HLV Lê Huỳnh Đức rời ghế nóng CA TP HCM

Theo nguồn tin riêng, sau chuỗi kết quả thất vọng, HLV Lê Huỳnh Đức và CLB Công an TP HCM đã đi đến quyết định chia tay. Đây được xem là hệ quả tất yếu sau quãng thời gian mà đội bóng không thể tìm ra lời giải cho bài toán phong độ.

Trước đó, CLB CA TP HCM trải qua giai đoạn đầu của lượt về V-League 2025-2026 với phong độ bất ổn, đỉnh điểm là chuỗi 3 trận thua liên tiếp, thủng lưới 10 bàn và không ghi nổi bàn thắng, dù vẫn tạm an toàn so với nhóm cuối bảng.

Thất bại 0-3 trước CAHN ở vòng 19 phơi bày rõ những hạn chế, đặc biệt là khâu dứt điểm kém hiệu quả. HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận hàng công là vấn đề lớn nhất, khi đội không thể tận dụng cơ hội để tạo lợi thế.

Dù sau đó có chiến thắng 1-0 trước Hà Tĩnh, CLB CA TP HCM nhanh chóng trở lại hình ảnh thất vọng khi thua tiếp Nam Định tại Thiên Trường, và trận đấu được xem là “giọt nước tràn ly” khi các điểm yếu tiếp tục lặp lại.

Trợ lý Phùng Thanh Phương có thể trở thành HLV tạm quyền dẫn dắt CA TP HCM

CA TP HCM hiện vẫn sở hữu 26 điểm và tạm thời đứng ngoài vòng xoáy trụ hạng, khoảng cách 13 điểm với nhóm cuối bảng không đủ để đảm bảo sự an tâm trong bối cảnh mùa giải còn nhiều vòng đấu phía trước. Nguy cơ sa sút sâu hơn là hoàn toàn có thể xảy ra nếu CLB CA TP HCM không sớm cải thiện hiệu suất ghi bàn.

CLB đang cân nhắc người tạm nắm đội. Trong số này, trợ lý Phùng Thanh Phương, một người con thành phố lành tính, làm vì tập thể, thường không câu nệ làm trưởng hay phó tại các đội bóng ông làm việc. Chính ông Phương cũng 2 lần đảm nhận vai trò tạm quyền khi đội bóng rơi vào giai đoạn chuyển giao trên băng ghế huấn luyện, dẫn dắt CLB Sài Gòn và TP HCM.

Nếu được trao cơ hội, ông Phương sẽ đối mặt với một nhiệm vụ không dễ dàng, khi vừa phải ổn định tâm lý cầu thủ, cải thiện lối chơi để nhắm tới đích đến cuối cùng là giữ vững vị trí trong nhóm cạnh tranh.