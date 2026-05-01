Thể thao

CLB Công an TP HCM "trắng tay" ở Thiên Trường

Tường Phước

(NLĐO) - Hai pha lập công của Brenner và Văn Vĩ giúp chủ nhà Nam Định vượt qua Công an TP HCM với tỉ số 2-0 ở vòng 21 V-League 2025-2026 tối 1-5

Nam Định (2-0) Công an TP HCM - Clip: FPT Play

CLB Công an TP HCM hành quân đến "chảo lửa" Thiên Trường với mục tiêu có điểm để củng cố vị trí trong tốp 5 bảng xếp hạng, trong khi Nam Định gần như đã hết động lực ở sân chơi V-League mùa này sau khi trở thành "cựu vương".

CLB Công an TP HCM "trắng tay" ở Thiên Trường - Ảnh 1.

Đội chủ nhà cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị như Nguyễn Xuân Son, Kevin Phạm Ba, Caio Cesar song vẫn thể hiện sự chênh lệch về trình độ, đẳng cấp so với đối phương. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và dứt điểm vượt trội Công an TP HCM.

Nếu không có phản xạ cứu thua xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang, đội khách đã sớm phải nhận bàn thua trong hiệp 1. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức đã không thể giữ sạch lưới sau những "làn sóng" tấn công ồ ạt của đội bóng thành Nam ở hiệp 2.

CLB Công an TP HCM "trắng tay" ở Thiên Trường - Ảnh 2.

CLB Công an TP HCM "trắng tay" ở Thiên Trường - Ảnh 3.

Lần lượt Brenner và Văn Vĩ dứt điểm nhạy bén trong vòng cấm, lập công giúp Nam Định giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Kết quả này giúp đội chủ sân Thiên Trường vượt qua Công an TP HCM để chiếm vị trí thứ 5 bảng xếp hạng với 31 điểm.

Trong khi đó, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức rớt xuống thứ 6 với 29 điểm và có thể tiếp tục tụt hạng sau vòng đấu thứ 21 nếu Hải Phòng không thua ở trận đấu diễn ra trên sân nhà Lạch Tray vào ngày 2-5.

CLB Công an TP HCM "trắng tay" ở Thiên Trường - Ảnh 4.

CLB Công an TP HCM "trắng tay" ở Thiên Trường - Ảnh 5.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

CLB Công an TPHCM khó thắng "cựu vương" V-League

(NLĐO) - Tiếp đón CLB Công an TPHCM trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 1-5 (FPT Play) là cơ hội để chủ nhà Nam Định giành chiến thắng, tìm lại vị thế.

Trông chờ màn trình diễn của Hà Nội FC

(NĐLO) - Thăng hoa dưới thời HLV Kewell, Hà Nội FC đang hướng tới mục tiêu thắng vòng 21 để lọt vào tốp 3 chung cuộc V-League mùa này

Vòng 21 V-League: Trọng tài Hàn Quốc cầm còi trận đại chiến Thể Công Viettel - Ninh Bình

(NLĐO) - Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình lúc 19 giờ 15 ngày 3-5 (FPT Play) là tâm điểm của vòng 21 V-League 2025-2026

