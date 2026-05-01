CLB Công an TP HCM "trắng tay" ở Thiên Trường

Nam Định (2-0) Công an TP HCM

CLB Công an TP HCM hành quân đến "chảo lửa" Thiên Trường với mục tiêu có điểm để củng cố vị trí trong tốp 5 bảng xếp hạng, trong khi Nam Định gần như đã hết động lực ở sân chơi V-League mùa này sau khi trở thành "cựu vương".

Đội chủ nhà cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị như Nguyễn Xuân Son, Kevin Phạm Ba, Caio Cesar song vẫn thể hiện sự chênh lệch về trình độ, đẳng cấp so với đối phương. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và dứt điểm vượt trội Công an TP HCM.

Nếu không có phản xạ cứu thua xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang, đội khách đã sớm phải nhận bàn thua trong hiệp 1. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức đã không thể giữ sạch lưới sau những "làn sóng" tấn công ồ ạt của đội bóng thành Nam ở hiệp 2.

Lần lượt Brenner và Văn Vĩ dứt điểm nhạy bén trong vòng cấm, lập công giúp Nam Định giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Kết quả này giúp đội chủ sân Thiên Trường vượt qua Công an TP HCM để chiếm vị trí thứ 5 bảng xếp hạng với 31 điểm.

Trong khi đó, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức rớt xuống thứ 6 với 29 điểm và có thể tiếp tục tụt hạng sau vòng đấu thứ 21 nếu Hải Phòng không thua ở trận đấu diễn ra trên sân nhà Lạch Tray vào ngày 2-5.