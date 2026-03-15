HLV Huỳnh Đức lý giải việc không thể đưa Tiến Linh lên ghế dự bị

HLV Huỳnh Đức chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu

Trong tối 15-3, CLB CA TP HCM đã đánh bại PVF-CAND với tỉ số tối thiểu 1-0 tại sân Thông Nhất. Trong đó, Tiến Linh có nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa thể dứt chuỗi trận không ghi bàn. Đặc biệt, tình huống Văn Bình trả ngược bóng cho đội trưởng dứt điểm gần chấm 11 m nhưng vẫn không thể tận dụng.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Huỳnh Đức lý giải vấn đề của học trò: "Cậu ấy đang gặp vấn đề về áp lực. Khi không ghi được bàn thắng thì càng dễ nôn nóng. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, tiền đạo thường rơi vào tình trạng này. Khi mất cảm giác tự tin thì rất khó lấy lại. Cần động viên, tập nhẹ nhàng để lấy lại hưng phấn. Lối chơi không vấn đề gì nhưng khâu cuối cùng không được ổn".

Đến thời điểm hiện tại, Tiến Linh đã trải qua 11 trận liên tiếp chưa thể khai nòng, gồm 10 trận V-League và 1 trận Cup Quốc gia.

HLV trưởng CLB CA TP HCM cho biết ông đã nghĩ mọi cách giúp học trò lấy lại phong độ. Thậm chí là việc đưa lên ghế dự bị để giải toả áp lực. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức cho biết điều đó là bất khả thi trong đội ông.

"Thời điểm tôi này muốn làm điều đó nhưng không có tiền đạo. Hôm nay, Thanh Bình mới trở lại, còn Bình trẻ thì không đủ sức. Cho vào mấy lần nhưng xuất phát thì nửa hiệp xin ra. Tôi muốn cải thiện dần dần để lấy lại, có thể chưa tự tin" - Huỳnh Đức nói thêm.



Sau chiến thắng này, CLB CA TP HCM đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm sau 16 vòng đấu.