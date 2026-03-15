HLV Huỳnh Đức lý giải việc không thể đưa Tiến Linh lên ghế dự bị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Huỳnh Đức lý giải việc không thể đưa Tiến Linh lên ghế dự bị

Tin - clip, ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Sau chiến thắng của CLB CA TP HCM, HLV Huỳnh Đức vì sao không thể đưa Tiến Linh lên ghế dự bị khi 10 vòng liên tiếp chưa có bàn.

HLV Huỳnh Đức chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu

Trong tối 15-3, CLB CA TP HCM đã đánh bại PVF-CAND với tỉ số tối thiểu 1-0 tại sân Thông Nhất. Trong đó, Tiến Linh có nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa thể dứt chuỗi trận không ghi bàn. Đặc biệt, tình huống Văn Bình trả ngược bóng cho đội trưởng dứt điểm gần chấm 11 m nhưng vẫn không thể tận dụng.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Huỳnh Đức lý giải vấn đề của học trò: "Cậu ấy đang gặp vấn đề về áp lực. Khi không ghi được bàn thắng thì càng dễ nôn nóng. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, tiền đạo thường rơi vào tình trạng này. Khi mất cảm giác tự tin thì rất khó lấy lại. Cần động viên, tập nhẹ nhàng để lấy lại hưng phấn. Lối chơi không vấn đề gì nhưng khâu cuối cùng không được ổn".

Đến thời điểm hiện tại, Tiến Linh đã trải qua 11 trận liên tiếp chưa thể khai nòng, gồm 10 trận V-League và 1 trận Cup Quốc gia.

HLV Huỳnh Đức lý giải việc không thể đưa Tiến Linh lên ghế dự bị - Ảnh 1.

HLV trưởng CLB CA TP HCM cho biết ông đã nghĩ mọi cách giúp học trò lấy lại phong độ. Thậm chí là việc đưa lên ghế dự bị để giải toả áp lực. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức cho biết điều đó là bất khả thi trong đội ông.

"Thời điểm tôi này muốn làm điều đó nhưng không có tiền đạo. Hôm nay, Thanh Bình mới trở lại, còn Bình trẻ thì không đủ sức. Cho vào mấy lần nhưng xuất phát thì nửa hiệp xin ra. Tôi muốn cải thiện dần dần để lấy lại, có thể chưa tự tin" - Huỳnh Đức nói thêm.

Sau chiến thắng này, CLB CA TP HCM đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm sau 16 vòng đấu.

V-League Tiến Linh Huỳnh Đức CA TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo