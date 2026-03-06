HLV Mai Đức Chung bày tỏ khó khăn trước trận gặp Đài Bắc Trung Hoa

Trước trận đấu với tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ 2, bảng C VCK Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị và cố gắng thích nghi với điều kiện thi đấu nắng nóng tại Úc.

Nhà cầm quân của tuyển nữ Việt Nam thừa nhận trận đấu sắp tới sẽ không dễ dàng khi diễn ra vào buổi trưa, khác với trận ra quân thi đấu vào buổi tối.

“Ở trận ra quân, chúng tôi đã may mắn giành chiến thắng trước Ấn Độ. Trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 13 gờ trưa (giờ địa phương), trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Trận trước, chúng tôi thi đấu buổi tối, trong khi đối thủ đã quen với việc thi đấu vào khung giờ trưa. Tuy vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực khắc phục những bất lợi này. Với tinh thần thi đấu của mình, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để hướng tới kết quả tốt nhất” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ, ông cho rằng mỗi trận đấu đều có tính chất khác nhau nên ban huấn luyện sẽ xây dựng đấu pháp phù hợp. Theo ông, sau thất bại ở lượt ra quân, Đài Bắc Trung Hoa nhiều khả năng sẽ chơi tấn công quyết liệt hơn để tìm kiếm điểm số.

“Đội hình của họ có nhiều sự thay đổi, cả về cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Tôi được biết họ cũng gặp tổn thất về lực lượng khi có cầu thủ chấn thương ở trận gặp Nhật Bản. Tuy vậy, đội bóng này cũng có thêm một số cầu thủ nhập tịch, trong đó có cầu thủ gốc Nhật Bản, nên lực lượng đã mạnh hơn so với trước.

Trận vừa qua gặp Nhật Bản họ chủ động chơi thấp và chấp nhận thất bại với tỷ số không quá cách biệt. Chính vì vậy, trận đấu ngày mai sẽ rất quan trọng đối với cả hai đội. Dù đã có 3 điểm nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn phải hết sức thận trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này”, ông Chung nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, Prasobchoke Chokemor cho biết đội đã nhanh chóng tiến hành hồi phục thể lực sau trận gặp Nhật Bản và đang đạt trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tuyển nữ Việt Nam.