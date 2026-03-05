Vạn Sự tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam giành 3 điểm

Bước vào trận đấu, cả hai đội nhập cuộc đầy chủ động. Với lợi thế sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm từng dự World Cup, thầy trò HLV Mai Đức Chung gây sức ép rất lớn lên khung thành của đối thủ.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Huỳnh Như và Nguyễn Thị Bích Thùy, phút 30, Ngân Thị Vạn Sự đón đường chuyền của Thái Thị Thảo, tung cú cứa lòng đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Elangbam Panthoi, mở tỉ số cho những nữ "chiến binh sao vàng".

Sang hiệp 2, đội trưởng Huỳnh Như rời sân, nhường vị trí cho Phạm Hải Yến. Tiền đạo 31 tuổi nhanh chóng để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Thái Thị Thảo ghi bàn. Dù vậy, VAR đã từ chối bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam vì Nguyễn Thị Thanh Nhã để bóng chạm tay trước đó.

Tuyển nữ Việt Nam giành 3 điểm trọn vẹn trong ngày mở màn chiến dịch Asian Cup 2026. (Ảnh: AFC)

Phút 52, tận dụng pha chạm bóng lỗi của Dương Thị Vân, đội tuyển Ấn Độ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng pha lập công của tiền vệ Sanfida Nongrum.

Bàn thắng gỡ hòa đã giúp đội bóng Nam Á lấy lại tinh thần. Ngược lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung dần cho thấy dấu hiệu xuống sức. Các cô gái Việt Nam phải sử dụng nhiều đường chuyền dài khi tuyến giữa gặp khó trước thể lực của đội tuyển nữ Ấn Độ.

Phút 90+4, nỗ lực của những nữ "chiến binh sao vàng" được đền đáp. Vũ Thị Hoa nhận bóng từ hàng hậu vệ, tăng tốc xuống đáy biên trước khi căng ngang cho Ngân Thị Vạn Sự. Tiền vệ này dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng lên 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam.