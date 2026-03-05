HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Vạn Sự tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam giành 3 điểm

Hoàng Hiệp

Tối 4-3, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên tại bảng C vòng chung kết Cúp Bóng đá nữ châu Á 2026.

Bước vào trận đấu, cả hai đội nhập cuộc đầy chủ động. Với lợi thế sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm từng dự World Cup, thầy trò HLV Mai Đức Chung gây sức ép rất lớn lên khung thành của đối thủ.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Huỳnh Như và Nguyễn Thị Bích Thùy, phút 30, Ngân Thị Vạn Sự đón đường chuyền của Thái Thị Thảo, tung cú cứa lòng đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Elangbam Panthoi, mở tỉ số cho những nữ "chiến binh sao vàng".

Sang hiệp 2, đội trưởng Huỳnh Như rời sân, nhường vị trí cho Phạm Hải Yến. Tiền đạo 31 tuổi nhanh chóng để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Thái Thị Thảo ghi bàn. Dù vậy, VAR đã từ chối bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam vì Nguyễn Thị Thanh Nhã để bóng chạm tay trước đó.

Vạn Sự tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam giành 3 điểm - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam giành 3 điểm trọn vẹn trong ngày mở màn chiến dịch Asian Cup 2026. (Ảnh: AFC)

Phút 52, tận dụng pha chạm bóng lỗi của Dương Thị Vân, đội tuyển Ấn Độ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng pha lập công của tiền vệ Sanfida Nongrum.

Bàn thắng gỡ hòa đã giúp đội bóng Nam Á lấy lại tinh thần. Ngược lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung dần cho thấy dấu hiệu xuống sức. Các cô gái Việt Nam phải sử dụng nhiều đường chuyền dài khi tuyến giữa gặp khó trước thể lực của đội tuyển nữ Ấn Độ.

Phút 90+4, nỗ lực của những nữ "chiến binh sao vàng" được đền đáp. Vũ Thị Hoa nhận bóng từ hàng hậu vệ, tăng tốc xuống đáy biên trước khi căng ngang cho Ngân Thị Vạn Sự. Tiền vệ này dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng lên 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhật Bản khẳng định vị trí đầu bảng trước khi Việt Nam ra quân

Nhật Bản khẳng định vị trí đầu bảng trước khi Việt Nam ra quân

(NLĐO) - Ở lượt trận mở màn bảng C AFC Women's Asian Cup 2026, Nhật Bản đánh bại Đài Bắc Trung Hoa để giành ngôi đầu, trước khi Việt Nam ra sân gặp Ấn Độ.

HLV Mai Đức Chung nói gì sau chiến thắng ở phút bù giờ trước Ấn Độ?

(NLĐO) - HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ sau chiến thắng ở phút bù giờ của tuyển nữ Việt Nam trước đội bị đánh giá yếu hơn là Ấn Độ

Clip: Xem Vạn Sự tỏa sáng giúp Việt Nam thắng Ấn Độ

(NLĐO) - Sự tỏa sáng của Vạn Sư bằng cú đúp vào lưới Ấn Độ giúp Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận ra quân VCK Giải Vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026

