Cục diện bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam sau lượt trận đầu tiên

Những khoảng trống cần điều chỉnh

Chiến thắng kịch tính trước Ấn Độ ở lượt trận mở màn tối ngày 4-3, đã giúp Việt Nam tạm thời chiếm lợi thế trong cuộc đua tại bảng C VCK Asian Cup nữ 2026.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trong ngày ra quân Asian Cup nữ 2026

Tuyển nữ Việt Nam làm chủ thế trận tốt trong hiệp 1 với tỉ lệ kiểm soát bóng là 63%. Từ phút 30, những nữ "chiến binh sao vàng" vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở hàng thủ đầu hiệp 2 đã khiến đội phải trả giá bằng bàn gỡ hòa của Sanfida Nongrum. Chỉ đến những phút bù giờ, bản lĩnh và sức ép liên tục mới mang lại bàn thắng quyết định.

Ba điểm có được là thành quả xứng đáng, nhưng cách vận hành lối chơi cho thấy đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn còn những khoảng trống cần điều chỉnh, đặc biệt ở khâu chuyển đổi trạng thái.

Sự khác biệt về đẳng cấp

Ở trận đấu sớm, Nhật Bản khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 khi vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 2-0. Dù phải chờ đến hiệp 2 mới xuyên thủng được hệ thống phòng ngự dày đặc của đối thủ, đại diện Đông Á vẫn tạo ra thế trận áp đảo với 31 cú sút và 89% tỉ lệ kiểm soát bóng.

Điều đó phản ánh sự khác biệt về đẳng cấp, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới phần còn lại của bảng C.

Sau lượt trận đầu tiên, Nhật Bản và Việt Nam cùng có 3 điểm. Hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn giúp đội bóng xứ mặt trời mọc tạm dẫn đầu bảng.

Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ chưa có điểm nào, song cơ hội vẫn rộng mở khi 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vẫn sẽ tiến vào tứ kết. Vì vậy, mỗi điểm số từ thời điểm này đều mang ý nghĩa quan trọng.

Tuyển nữ Nhật Bản thể hiện đẳng cấp vượt trội tại bảng C

Tổ chức phòng ngự kỷ luật

Thử thách kế tiếp của Việt Nam là tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng từng 3 lần liên tiếp giành chức vô địch tại sân chơi châu lục trong giai đoạn 1977-1981.

Sau khoảng thời gian sa sút kéo dài, Đài Bắc Trung Hoa đang khát khao tái khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá nữ châu Á.

Đài Bắc Trung Hoa (áo trắng) sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt Nam cho vị trí nhì bảng C

Ở giai đoạn vòng loại, đại diện này toàn thắng 3 trận, trong đó có chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Pakistan. Dù thất bại trong trận ra quân gặp Nhật Bản, đoàn quân HLV Prasobchoke Chokemor đã cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật và chỉ chịu khuất phục khi thể lực suy giảm.

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA, Đài Bắc Trung Hoa chỉ kém Việt Nam đúng 4 bậc, cho thấy sự cân tài cân sức giữa 2 đội. Trong bối cảnh Nhật Bản gần như giữ chắc ngôi đầu bảng nếu tiếp tục duy trì phong độ vượt trội, tấm vé thứ 2 tiến thẳng vào tứ kết sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa.



