HLV Mai Đức Chung nói "thắng - thua là bình thường" và xin rút lui sau giải

Trước câu hỏi về tương lai của mình sau giải đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết ông dự định sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhường cơ hội cho thế hệ kế cận. “Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”.

Tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà và cộng đồng người Việt đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu.

“Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ và người dân Australia đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt trong thời gian thi đấu tại đây. Đặc biệt, xin cảm ơn bà con Việt kiều và người Việt Nam tại Úc đã luôn đến sân cổ vũ đội tuyển trong các trận đấu vừa qua. Đó là niềm động viên rất lớn đối với chúng tôi”.

HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Ông cho biết tuyển Nhật Bản có trình độ và thứ hạng cao hơn nhiều so với Việt Nam, nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu hết mình. Theo ông, những gì toàn đội thể hiện trong trận đấu này là rất đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, ông cho rằng để bóng đá nữ Việt Nam để tiếp tục phát triển, cần chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào.

“Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện" - ông Chung nói.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung một lần nữa gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Nhật Bản và khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển trong thời gian tới.