HLV Mai Đức Chung nói "thắng - thua là bình thường" và xin rút lui sau giải

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Mai Đức Chung nói "thắng - thua là bình thường" và xin rút lui sau giải

Quốc An

(NLĐO) - Thất bại của tuyển nữ Việt Nam với tuyển Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn nhìn nhận và khẳng định thua, thắng là điều bình thường trong bóng đá.

“Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn. Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình. Trong bóng đá, điều đó là bình thường. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu.

Phân tích thêm về diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết thể lực của các cầu thủ đã bị ảnh hưởng sau trận đấu trước đó khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng.

Ông chia sẻ: “Trận trước chúng tôi mất nhiều sức do thời tiết nắng nóng. Sang hiệp 2 của trận này, thể lực của các cầu thủ giảm xuống, cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp 1.

Ở hiệp 1, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp”.

HLV Mai Đức Chung nói gì sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản? - Ảnh 1.

Trước câu hỏi về tương lai của mình sau giải đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết ông dự định sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhường cơ hội cho thế hệ kế cận. “Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”.

Tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà và cộng đồng người Việt đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu.

“Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ và người dân Australia đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt trong thời gian thi đấu tại đây. Đặc biệt, xin cảm ơn bà con Việt kiều và người Việt Nam tại Úc đã luôn đến sân cổ vũ đội tuyển trong các trận đấu vừa qua. Đó là niềm động viên rất lớn đối với chúng tôi”.

HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Ông cho biết tuyển Nhật Bản có trình độ và thứ hạng cao hơn nhiều so với Việt Nam, nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu hết mình. Theo ông, những gì toàn đội thể hiện trong trận đấu này là rất đáng ghi nhận.

HLV Mai Đức Chung nói gì sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản? - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, ông cho rằng để bóng đá nữ Việt Nam để tiếp tục phát triển, cần chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào.

“Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện" - ông Chung nói.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung một lần nữa gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Nhật Bản và khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển trong thời gian tới.

Tin liên quan

Clip: Xem lại 4 bàn thua trắng của Việt Nam trước Nhật Bản

Clip: Xem lại 4 bàn thua trắng của Việt Nam trước Nhật Bản

(NLĐO) Tuyển nữ Việt Nam đã khép lại giải đấu châu lục với trận thua trắng 0-4 trước Nhật Bản chiều 10-3.

Thua trắng Nhật Bản 4 bàn, tuyển nữ Việt Nam sớm về nước

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam khép lại lượt cuối bảng C, Giải bóng đá nữ châu Á 2026 với thất bại 0-4 trước Nhật Bản.

Xe chở tuyển nữ Iran bị NHM chặn khi rời khách sạn, sau vụ 5 người xin tị nạn ở Úc

(NLĐO) - Các thành viên của tuyển nữ Iran đã rời nơi lưu trú tại Gold Coast, trong bối cảnh 5 cầu thủ của đội đã tách khỏi đoàn và xin tị nạn tại Úc.

Mai Đức Chung nữ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo