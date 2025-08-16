HLV Mai Đức Chung nói về thất bại, HLV Úc từng nghĩ thua ngược

HLV Mai Đức Chung bày tỏ sau thất bại 1-2 trước U23 Úc ở bán kết đêm 16-8: "Tôi thay mặt tuyển nữ Việt Nam xin cảm ơn tới người hâm mộ cả nước, đặc biệt là người hâm mộ Hải Phòng đến cổ vũ, tạo một trận đấu sôi nổi, hào hứng. Tôi cảm thấy chưa bao giờ có bầu không khí như hôm nay. Lâu rồi chúng tôi mới được ủng hộ như thế, giúp đội cố gắng hết mình ở hiệp 2".

Hướng tới mục tiêu tranh huy chương Đồng (HCĐ), HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết: "Trận tranh HCĐ phải hết sức cố gắng. Trận bán kết này chưa làm tốt, tranh HCĐ phải làm thật tốt. Thái Lan thì chúng ta đã hiểu vì vậy cần chơi chặt chẽ và nhập cuộc tốt mới có thể thắng".

Người ghi bàn duy nhất cho Việt Nam, Bích Thuỳ chia sẻ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã động viên cầu thủ. Lúc này rất buồn vì đã chơi một trận đấu không tốt.

Trước trận bác Chung đã nhắc rất nhiều về điểm mạnh của Úc nhưng chúng em nhập cuộc không tốt. Cá nhân em sẽ lấy lại tinh thần cho trận cuối cùng để giành huy chương đồng".

Trong khi đó, HLV U23 Úc, Joseph Palatsides nhận xét, trận đấu hôm nay rất tuyệt vời khi họ có sự kiểm soát tốt, tạo nhiều cơ hội dù bị cản phá bởi các hậu vệ Việt Nam.

"Tôi đã nghĩ tới việc bị lật ngược thế cờ, bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra bởi thế tôi yêu cầu học trò giảm nhiệt trận đấu để giữ thế trận. Tuyển Việt Nam đã chơi rất hay và mạnh mẽ" - ông Joseph nói thêm.

Ở trận tranh hạng 3, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 16 giờ 30 phút ngày 19-8. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, giữa Myanmar và U23 Úc.