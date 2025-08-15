HLV U23 Úc: "Hào hứng đấu tuyển nữ Việt Nam, đội mạnh nhất giải"

HLV U23 Úc, Joseph Palatsides bày tỏ: "Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và hào hứng trước đối thủ Việt Nam, đội mạnh nhất giải. HLV trưởng của họ cũng giỏi và giàu kinh nghiệm nên chúng tôi vẫn làm theo kế hoạch đặt ra, biết rằng trận đấu khó khăn nhưng hào hứng đối mặt thử thách"

Khi được hỏi về cá nhân nguy hiểm nhất của tuyển nữ Việt Nam, HLV U23 Úc cho biết ông đánh giá cao cả đội: "Tôi không muốn nói về cá nhân nào. HLV của họ thì kỳ cựu, cầu thủ Việt Nam thì có thời gian dài gắn bó, không thể nói ai nguy hiểm hơn, vì ai cũng tốt. Để đánh bại họ, chúng tôi phải thật mạnh mẽ, cần thêm 1 chút may mắn nữa. Tôi sẽ tập trung vào cầu thủ của mình để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai".

HLV tuyển U23 Úc đã có những lời khen ngợi, đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung đánh giá: "Chúng tôi cũng hào hứng chuẩn bị trận đấu, hai đội tương xứng, đồng đều. Tôi tôn trọng đối thủ với lực lượng trẻ, một lứa chuẩn bị cho tuyển nữ Úc. Chúng tôi sẽ thi đấu thật tốt ở trận bán kết, mong người hâm mộ đến sân ủng hộ, khán giả cả nước cùng cổ vũ".

"Chúng tôi lợi thế nghỉ một ngày, đối thủ cũng phải di chuyển từ Việt Trì qua Hải Phòng, nhưng đó là trên lý thuyết. Thực tế, Úc trẻ khỏe và bắt nhịp nhanh, dù trận đầu thua Myanmar không may, trận sau họ đã thi đấu tốt. Việt Nam gặp đối thủ không phải dễ đá, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai" - HLV tuyển nữ Việt Nam nói thêm.

Ông Chung cũng cho biết toàn đội sẽ phấn đấu với quyết tâm cao, không thể chủ quan và thi đấu hết sức mình ở trận đấu ngày mai.

Bên cạnh đó, đội trưởng Huỳnh Như cũng chia sẻ: "Đây không phải lần đầu thi đấu trên sân nhà với lượng người hâm mộ như vậy, đó là động lực để cầu thủ phấn đấu. ở trận đấu sắp tới, tôi tin người hâm mộ đến đông hơn nữa mang bầu không khí tuyệt vời đến trận bán kết".

Trận đấu bán kết của Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 của tuyển nữ Việt Nam và U23 Úc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày mai (16-8).



