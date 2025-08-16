Myanmar hạ Thái Lan, chờ Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup nữ

Chiều 16-8, trận đấu bán kết 1 Giải bóng đá nữ Đông Nam Á - ASEAN Cup nữ 2025 đã diễn ra đầy kịch tính, với màn rượt đuổi tỉ số khi Thái Lan dẫn bàn và để Myanmar ngược dòng.

Ngay phút thứ 6, hàng thủ Myanmar mắc sai lầm nghiêm trọng, để bóng bật trúng chân Wiranya và bay thẳng vào lưới, giúp Thái Lan dẫn trước 1-0. Trước đó, Myanmar có tình huống dứt điểm chạm xà ngang đầy đáng tiếc.

Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, đội trưởng Win Theingi Tun tỏa sáng với cú đặt lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Myanmar.

Những phút còn lại của hiệp 1, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Madison Casteen bên phía Thái Lan có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Mya Mya Nyein Myo. Bên kia sân, Myanmar cũng có một số pha dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa đủ sắc bén để tạo lợi thế và hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan nỗ lực gia tăng sức ép, song Myanmar mới là đội tận dụng tốt thời cơ.

Phút 70, trong một tình huống phản công, San Thaw Thaw khiến hậu vệ Supaporn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Win Theingi Tun lạnh lùng sút chìm vào góc phải, nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 72.

Khoảng thời gian còn lại, Thái Lan dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của Myanmar. Chung cuộc, Myanmar giành chiến thắng 2-1, với cú đúp của thủ lĩnh Win Theingi Tun, qua đó khẳng định vị thế trước đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực.

Trận chung kết giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 19-8 lúc 19 giờ 30, đối thủ của Myanmar sẽ được xác định sau trận đấu của tuyển nữ Việt Nam và U23 Úc.