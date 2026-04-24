Thể thao

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà

Tường Phước

(NLĐO) - Tận dụng lợi thế sân nhà để thi đấu lấn lướt Hải Phòng song CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn bị cầm hòa 0-0 ở vòng 20 V-League 2025-2026 tối 24-4.

HAGL và Hải Phòng - Clip: FPT Play

HAGL tiếp đón Hải Phòng với tâm thế quyết tâm giành chiến thắng để sớm trụ hạng thành công. Bị đánh giá thấp hơn đối phương về đẳng cấp nhưng đội bóng nhà bầu Đức tự tin triển khai lối chơi đôi công, liên tục tổ chức vây ráp khung thành thủ môn Đình Triệu.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 1.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 2.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 3.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 4.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 5.

Tạo nhiều tình huống tấn công đa dạng và hiểm hóc song HAGL không thể tận dụng tốt cơ hội dứt điểm để chuyển hóa thành bàn thắng. Bên cạnh 3 tình huống thiếu may mắn khi đưa bóng dội khung thành CLB Hải Phòng, những pha dứt điểm thiếu chuẩn xác của các chân sút HAGL khiến đội nhà hụt chiến thắng đáng tiếc.

Thủ môn Trung Kiên chia sẻ: "Trước một đội bóng mạnh như Hải Phòng, toàn đội đã thi đấu quyết tâm song bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn. Có được 1 điểm trước đội bóng mạnh trên sân nhà cũng là kết quả tạm chấp nhận được và HAGL sẽ cố gắng, tập trung để giành kết quả tốt nhất trong hành trình còn lại của mùa giải".

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 6.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 7.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 8.

HAGL hụt chiến thắng trên sân nhà - Ảnh 9.

Với trận hòa tại Pleiku Arena, HAGL vẫn ở vị trí thứ 11, hơn Thanh Hóa 2 điểm song đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Hải Phòng có nguy cơ bật khỏi tốp 5 bảng xếp hạng sau vòng đấu 20 khi chỉ còn hơn nhóm bám đuổi vỏn vẹn 1 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

