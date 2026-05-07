HLV Roland: "Luôn thể hiện tinh thần chiến binh vì các em là người Việt Nam"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Roland: "Luôn thể hiện tinh thần chiến binh vì các em là người Việt Nam"

Quốc An

(NLĐO) - U17 Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV Roland đã khởi đầu ấn tượng U17 châu Á 2026 khi đánh bại Yemen, dẫn đầu bảng C sau lượt đầu tiên rạng sáng 7-5.

Trước đối thủ được đánh giá giàu thể lực và chơi quyết liệt, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn thể hiện thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau nhiều nỗ lực ép sân, U17 Việt Nam có bàn thắng quyết định ở phút 77 nhờ pha lập công của Đậu Quang Hưng.

Không giấu được cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Cristiano Roland đã ôm chầm lấy các học trò trong phòng thay đồ để chúc mừng chiến thắng quan trọng. 

Kết quả này không chỉ giúp U17 Việt Nam có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp mà còn chấm dứt 10 năm chờ đợi một chiến thắng của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi U17 châu Á.

HLV Roland: "Tinh thần chiến binh, lúc nào cũng thể hiện trên sân vì các em là người Việt Nam" - Ảnh 1.

Ông thầy người Brazil còn tập họp học trò và đưa ra những lời nói khích lệ, động viên hướng tới trận đấu với U17 Hàn Quốc: "Tinh thần chiến binh luôn được các em thể hiện trên sân bởi các em là người Việt Nam. Người Việt Nam luôn chiến đấu và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn bằng tất cả khả năng của mình. Trận đầu tiên gặp nhiều thử thách nhưng các em vẫn có thể làm tốt hơn và quan trọng nhất là đã đạt được kết quả tích cực.

Chúng ta biết cách tận dụng cơ hội và chiến đấu đúng tinh thần đã chuẩn bị từ trước. Như thầy đã nói, tất cả các cầu thủ khi vào sân đều quan trọng như nhau và các em đã làm rất tốt điều đó".

HLV Roland: "Tinh thần chiến binh, lúc nào cũng thể hiện trên sân vì các em là người Việt Nam" - Ảnh 2.

"Bây giờ toàn đội cần phân tích lại trận đấu, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Chắc chắn phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như thầy đã dặn thì chúng ta sẽ vượt qua được" - HLV Roland kết thúc những lời nói xúc động với học trò.

Xem độc quyền Giải vô địch U17 nam châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Chiến thắng tối thiểu nhưng đầy ý nghĩa giúp U17 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc và U17 UAE chia điểm sau trận hòa 1-1, còn U17 Yemen đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.

HLV Roland: "Tinh thần chiến binh, lúc nào cũng thể hiện trên sân vì các em là người Việt Nam" - Ảnh 3.

Màn trình diễn đầy quả cảm cùng tinh thần chiến đấu quyết tâm của các cầu thủ trẻ mang đến nhiều hy vọng cho U17 Việt Nam trước những thử thách tiếp theo tại giải đấu.


Tin liên quan

Clip: U17 Việt Nam thắng vừa đủ trước Yemen

Clip: U17 Việt Nam thắng vừa đủ trước Yemen

(NLĐO) - Chiến thắng 1-0 trước Yemen rạng sáng 7-5, giúp U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C, VCK châu Á 2027.

U17 Việt Nam ra quân thuận lợi trước Yemen, dẫn đầu bảng C

(NLĐO) - U17 Việt Nam đánh bại Yemen ở trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 và vươn lên đầu bảng C khi Hàn Quốc và UAE hoà nhau 1-1.

U17 Việt Nam - U17 Yemen: Cơ hội World Cup từ trận ra quân

(NLĐO) - Đội U17 Việt Nam bước vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 với mục tiêu vào tứ kết để giành vé dự World Cup, vì thế cần thắng U17 Yemen ở trận ra quân

U17 Việt Nam U17 Châu Á Roland cristian Roland
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo