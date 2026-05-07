Thể thao

U17 Việt Nam và cánh cửa World Cup hé mở

Hoàng Tú

(NLĐO) - Chiến thắng 1-0 trước Yemen giúp U17 Việt Nam chấm dứt 10 năm không thắng ở vòng chung kết U17 châu Á.

Quan trọng hơn, thầy trò Cristiano Roland đang tự mở ra cơ hội thật sự cho giấc mơ World Cup bằng hình ảnh của một đội bóng biết cách kiểm soát soát trận đấu, và đủ bản lĩnh để thắng những trận phải thắng.

Nắm lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết

Trước khi bảng C khởi tranh, giới chuyên môn đều nhìn nhận Hàn Quốc là đội mạnh nhất, trong khi Việt Nam, UAE và Yemen sẽ cạnh tranh cho suất chính thức còn lại của vị trí nhì bảng, và có thể là chiếc vé vớt dành cho hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

U17 Việt Nam và cánh cửa World Cup hé mở - Ảnh 1.

U17 Việt Nam (trái) đang hiểu và biết rõ mình là ai và đang ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á

Do đó, trận gặp Yemen mang ý nghĩa rất đặc biệt với Việt Nam. Nếu không thắng đối thủ bị đánh giá thấp hơn, mọi áp lực sẽ dồn lên hai lượt đấu còn lại trước Hàn Quốc và UAE. Nhưng khi giành trọn ba điểm, cục diện của cả bảng đấu lập tức thay đổi.

Việc Hàn Quốc bị UAE cầm hòa 1-1 càng khiến chiến thắng của Việt Nam trở nên giá trị hơn. Sau lượt đầu tiên, đội Việt Nam bất ngờ dẫn đầu bảng C và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tứ kết.

Trở lại trận đấu với Yemen, U17 Yemen có vẻ nguy hiểm hơn nhờ tốc độ, kỹ thuật cá nhân và những pha phản công trực diện.

Nhưng nếu nhìn vào các số liệu thống kê, Việt Nam mới là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Đội Việt Nam cầm bóng 55%, thực hiện nhiều đường chuyền hơn (346 so với 279) và đạt tỉ lệ chuyền chính xác cao hơn (71% so với 66%).

Việt Nam cũng vượt trội ở số phạt góc với tỷ lệ 8-2, cho thấy đội thường xuyên đưa bóng được sang phần sân đối phương và duy trì sức ép liên tục hơn.

Ngay cả số cơ hội tạo ra cũng không hề lép vế. Yemen dứt điểm nhiều hơn đôi chút với 12 cú sút so với 10 của Việt Nam, nhưng số pha dứt điểm trúng đích của hai đội là ngang nhau: cùng 3 lần. U17 Yemen tạo cảm giác nguy hiểm bằng những tình huống bùng nổ cá nhân, còn Việt Nam kiểm soát trận đấu theo cách tập thể hơn.

Đặc biệt, thống kê phạm lỗi cho thấy sự khác biệt rất lớn về cách chơi. Yemen phạm lỗi đến 17 lần và nhận hai thẻ vàng, trong khi Việt Nam chỉ phạm lỗi 4 lần cả trận. Điều đó cho thấy các cầu thủ Việt Nam giữ được sự tỉnh táo và cấu trúc lối chơi ngay cả khi bị kéo vào một trận đấu giàu va chạm.

Đủ bản lĩnh để kết thúc trận đấu

Đây có lẽ là điểm tích cực nhất của U17 Việt Nam hiện tại. Đội không còn chơi hoàn toàn bằng cảm hứng như nhiều thế hệ trước. Họ biết kiểm soát nhịp trận đấu, giữ cự ly đội hình và tạo cơ hội bằng các pha phối hợp có chủ đích như chuyển cánh hoặc khai thác khoảng trống sau hàng thủ đối phương.

U17 Việt Nam và cánh cửa World Cup hé mở - Ảnh 2.

U17 Hàn Quốc (phải) vất vả lội ngược dòng hòa U17 UAE trong ngày ra quân (Ảnh: AFC)

Bàn thắng của Đậu Quang Hưng ở phút 77 cũng phản ánh điều ấy. Khi cầu thủ 2 đội bắt đầu xuống thể lực dưới cái nóng ở Saudi Arabia, song Việt Nam vẫn đủ tỉnh táo để tạo ra pha xử lý quyết định: một đường chuyển cánh chính xác, một pha khống chế gọn gàng và cú dứt điểm lạnh lùng. Lối đá của U17 Việt Nam không quá hoa mỹ, nhưng đủ bản lĩnh để kết thúc trận đấu.

Sau lượt trận đầu tiên, cánh cửa đi tiếp đang mở rộng hơn đáng kể với Việt Nam. Nếu giành thêm điểm trước Hàn Quốc ở lượt thứ 2, đội gần như đặt một chân vào vòng knock-out, đồng nghĩa tiến rất gần vé dự U17 World Cup. Ngay cả trong trường hợp thất bại trước Hàn Quốc, Việt Nam vẫn còn lợi thế khi bước vào trận cuối với UAE nhờ ba điểm đã có.

Dẫu vậy, thử thách phía trước vẫn rất lớn. U17 Việt Nam chưa sở hữu nhiều cá nhân có thể tạo đột biến liên tục ở đẳng cấp châu lục. Khả năng tận dụng cơ hội vẫn còn là vấn đề, trong khi nền tảng thể lực sẽ tiếp tục bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhưng điều tích cực nhất là U17 Việt Nam đang hiểu và biết rõ mình là ai và đang ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á.

Đội Việt Nam không cố đá đẹp bằng mọi giá. Chơi bóng trong giới hạn của mình, duy trì tính tổ chức và biết cách tồn tại trong những trận đấu khó. Với bóng đá trẻ châu Á, đôi khi đó mới là phẩm chất quan trọng nhất để đội U17 Việt Nam có thể đi xa.

Mười năm không thắng ở vòng chung kết U17 châu Á từng khiến bóng đá trẻ Việt Nam bước vào sân chơi này với tâm thế dè dặt. Nhưng sau trận thắng Yemen, cảm giác ấy đang dần thay đổi.

Con đường đến World Cup vẫn còn nhiều thử thách, song lần đầu tiên sau nhiều năm, U17 Việt Nam không chỉ còn đá để tích lũy kinh nghiệm. Thay vào đó, các chàng trai Việt Nam đang thật sự chơi bóng vì một tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới ở cấp độ U17.


U17 Việt Nam ra quân thuận lợi trước Yemen, dẫn đầu bảng C

