FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa bất ngờ công bố toàn bộ hồ sơ điều tra dài 64 trang liên quan đến vụ FAM bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ. Động thái này được đăng tải công khai trên trang chủ FIFA, đồng thời khẳng định quyết định bác đơn kháng cáo của FAM với đầy đủ căn cứ.

FAM gặp bất lợi trong việc kháng cáo án phạt của FIFA

Theo tài liệu được FIFA công bố, Ủy ban Kháng cáo đã đưa ra quyết định từ ngày 3-11-2025. Các bằng chứng trong hồ sơ cho thấy những giấy tờ được FAM nộp nhằm chứng minh nguồn gốc các cầu thủ xuất hiện nhiều điểm bất thường, thậm chí trái ngược với bản khai sinh “gốc” mà FIFA thu thập được.

Các giấy tờ khai sinh của nhóm 7 cầu thủ này bị phát hiện là giả mạo, với sự khác biệt rõ rệt so với hồ sơ gốc. Điều này trực tiếp vi phạm Điều 22 của Quy định FIFA về việc giả mạo tài liệu trong bóng đá - một "tội danh" nghiêm trọng có thể dẫn đến án treo giò vĩnh viễn hoặc loại khỏi các giải đấu quốc tế.

Những cầu thủ gian lận nhập quốc tịch Malaysia đứng trước nguy cơ thất nghiệp dài hạn

FIFA cũng chỉ rõ, hồ sơ kháng cáo của FAM không bổ sung được bất kỳ bằng chứng quan trọng nào để phản biện lại kết luận điều tra. Những tài liệu mà FAM cung cấp bị đánh giá là không đáng tin cậy, thiếu tính xác thực và không đủ cơ sở để thay đổi phán quyết ban đầu. Vì vậy, án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ liên quan được giữ nguyên.

Các cầu thủ liên quan, bao gồm những cái tên quen thuộc như Mohamadou Sumareh hay Guilherme de Paula, giờ đây đối mặt với tương lai u ám, trong khi FAM phải gánh chịu tổn thất lớn về uy tín và lực lượng.

Ngay sau khi FIFA công bố hồ sơ điều tra, FAM xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu và lập tức đưa ra phản hồi. Liên đoàn bóng đá Malaysia tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc tới Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với mục tiêu “bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ theo đúng quy trình pháp lý”.

Đây được xem là bước đi nhằm kéo dài thời gian xử lý, đồng thời thể hiện quyết tâm của FAM trong việc giảm nhẹ tác động của vụ việc.

Đội tuyển Malaysia có thể bị trừ điểm hoặc loại khỏi các giải đấu quốc tế sắp tới

Các chuyên gia bóng đá quốc tế nhận định, nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA, Harimau Malaya có thể phải "xây dựng lại từ đầu", ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tham dự các giải đấu lớn sắp tới.

Vụ bê bối này dự kiến gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Malaysia, đặc biệt trong bối cảnh nhiều cầu thủ nhập tịch đang đóng vai trò trụ cột. Vụ việc này cũng khẳng định lập trường FIFA "không khoan nhượng" với gian lận.

Với bối cảnh bóng đá châu Á ngày càng cạnh tranh khốc liệt, vấn đề minh bạch trong việc nhập tịch cầu thủ - một xu hướng phổ biến nhằm nâng cao sức mạnh đội tuyển - cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA.