U23 Việt Nam: Trận đấu "sinh tử"

Ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Yemen trên sân Việt Trì (Phú Thọ) lúc 19 giờ ngày 9-9 (FPT Play).

Yemen: Không quá ấn tượng

U23 Việt Nam và Yemen đều toàn thắng và có cùng 6 điểm sau 2 lượt đấu nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ. Đội bóng của Tây Á khá vất vả mới có được 2 chiến thắng, lần lượt trước Singapore và Bangladesh. Đoàn quân của HLV Ameen Ali Hussein Al-Sunaini kém U23 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại.

HLV Al-Sunaini khẳng định đội bóng của ông đặt mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026. Yemen mang đến Việt Nam lực lượng mạnh, với sự kết hợp hài hòa giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp tài năng trẻ đầy khát khao cống hiến. Thầy trò ông Al-Sunaini cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khi bắt đầu hội quân và tập luyện từ cuối tháng 7-2025.

U23 Việt Nam (phải) hướng đến mục tiêu giành ngôi nhất bảng C (Ảnh: VFF)

Nổi bật trong nòng cốt lực lượng của U23 Yemen tham dự vòng loại U23 châu Á kỳ này là 3 chân sút trên hàng tấn công, gồm: Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous. Đây là những tuyển thủ từng góp mặt trên tuyển quốc gia thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 6-2025.

Màn trình diễn của U23 Yemen ở 2 lượt trận bảng C không quá ấn tượng. Họ may mắn tận dụng thành công 2 quả phạt đền 11 m để vượt qua Singapore với tỉ số 2-1 và thắng Bangladesh 1-0 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Thầy trò ông Al-Sunaini còn vấp váp khi vận hành đấu pháp chiến thuật và chưa thể hiện sự ăn ý trong các mảng miếng tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ Yemen sở hữu nền tảng thể lực bền bỉ, mạnh mẽ trong những tình huống đua tốc độ, tranh chấp bóng lẫn "không chiến".

Việt Nam: Thể hiện rõ bản sắc

Chỉ cần không thua U23 Yemen, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ ghi tên vào danh sách 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu toàn thắng ở cả 3 lượt trận vòng loại diễn ra trên sân nhà.

U23 Việt Nam hiện nay thể hiện rõ bản sắc và ý đồ chiến thuật khi thi đấu. Những "chiến binh sao vàng" luôn chiếm quyền kiểm soát bóng, áp đảo đối phương bằng những tình huống ban bật, tấn công đa dạng, tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn "ngon ăn".

Tuy nhiên, U23 Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm, khi hiệu quả tấn công không cao. Qua 2 trận đã đấu, thầy trò ông Kim giữ sạch lưới nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng sau hơn 20 cú sút về khung thành của U23 Bangladesh và U23 Singapore.

Tương quan lực lượng đôi bên và thành tích thi đấu trong thời gian qua, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Yemen. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam xếp trên Yemen đến 43 bậc. Trước đó, ở vòng loại U23 châu Á 2024, Việt Nam cũng từng thắng Yemen với tỉ số 1-0.

Vòng loại cuối Asian Cup 2027 Trong hơn 1 tuần tập trung và rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (TP Hà Nội), đội tuyển Việt Nam khép lại dịp FIFA Days tháng 9-2025 hôm 7-9 sau 2 trận đấu cọ xát, với kết quả thua CLB Nam Định (tỉ số 0-4) và thắng CLB Công an Hà Nội (tỉ số 4-3). Đợt tập trung kỳ này mang tính chất rà soát lực lượng, đánh giá phong độ của các trụ cột, mức độ hòa nhập của các tân binh, cũng như thử nghiệm các phương án chiến thuật, qua đó hoàn thiện sự chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 10-2025.



