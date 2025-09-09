Trường Tươi Đồng Nai xuất quân với mục tiêu thăng hạng V-League

Chiều 9-9, CLB Trường Tươi Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2025-2026 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện VFF, VPF, các nhà tài trợ và đông đảo người hâm mộ.

Mở đầu sự kiện này, đội bóng được nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai nhờ thành tích Á quân Giải Hạng nhất 2024-2025.



Trường Tươi Đồng Nai (tiền thân Trường Tươi Bình Phước) đã và đang tiếp tục thể hiện hướng đi bài bản. Sau vị trí hạng ba năm 2023-2024 và ngôi Á quân mùa rồi, đại diện Đông Nam Bộ đặt ra mục tiêu hàng đầu là giành vé thăng hạng V-League.

Công Phượng rước đuốc trao cho Chủ tịch CLB, ông Phạm Hương Sơn để làm lễ xuất quân

Để hiện thực hóa tham vọng, CLB đã lần lượt bổ sung nhiều gương mặt đáng chú ý như Xuân Trường, Minh Vương, Hữu Tuấn, Quang Thịnh, Văn Sơn... Bên cạnh việc tăng cường lực lượng, đội còn chú trọng công tác đào tạo trẻ và cải tổ huấn luyện khi đưa về HLV Nguyễn Việt Thắng người giúp Ninh Bình vô địch và thăng hạng mùa trước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Phạm Hương Sơn khẳng định mục tiêu duy nhất là thăng hạng V-League. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Việt Thắng và đội trưởng Nguyễn Công Phượng cũng bày tỏ quyết tâm đưa đội bóng gặt hái kết quả tốt.

"Kể từ ngày có mặt ở Hạng nhất, thành tích của đội bóng đã tăng dần theo từng mùa. Chẳng hạn mùa giải đầu tiên 2023-2024 tham dự, chúng tôi đứng thứ ba, nhưng đến mùa 2024-2025 đã giành vị trí á quân. Vì vậy năm nay mục tiêu của chúng tôi là vô địch và giành vé thăng hạng để mang niềm vui về cho người hâm mộ" - Chủ tịch CLB Trường Tươi Đồng Nai bày tỏ.

Trong sự kiện này, CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng làm lễ khai giảng cho học viện bóng đá trẻ

Mùa giải này, Trường Tươi Đồng Nai đã có cơ hội sớm lên hạng nhưng từ chối suất đặc cách để tập trung xây dựng nền tảng vững chắc, thể hiện quyết tâm chỉ bước lên hạng khi đã đủ tiềm lực.

Lễ xuất quân khép lại bằng nghi thức ra mắt đội hình và phất cờ xuất quân, mở ra hành trình mới cho Trường Tươi Đồng Nai với giấc mơ góp mặt tại V-League mùa tới.

Trận đấu đầu tiên của đội tại giải Hạng nhất 2025-2025 sẽ là chuyến hành quân đến sân nhà CLB Quảng Ninh. Trước đó, đội sẽ có trận ra quân tại Cúp Quốc gia khi đón tiếp Becamex TP HCM.