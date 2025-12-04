Tiền đạo "lò" Hoàng Anh Gia Lai tự tin sẽ giúp U22 Việt Nam vượt qua Malaysia

Trong buổi tập chiều 4-12 của tuyển U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đưa ra giáo án với khối lượng vận động vừa phải. Nhóm cầu thủ đá chính ở trận ra quân được tập hồi phục và thư giãn, trong khi nhóm còn lại rèn thêm các bài phối hợp tấn công và dứt điểm.

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc vẫn chưa bình phục sau chấn thương mắc phải ở trận thắng U22 Lào nên tiếp tục ở lại khách sạn để trị liệu, tập hồi phục. Theo bác sĩ đội tuyển, cầu thủ này có thể trở lại tập luyện trong 2-3 ngày tới.

Hướng tới trận đấu then chốt gặp U22 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt khẳng định U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tích cực và tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Quốc Việt chưa thể ghi bàn ở SEA Games 33 song sự xông xáo của chân sút "lò" Hoàng Anh Gia Lai góp phần làm suy giảm sức mạnh phòng thủ của U22 Lào, gián tiếp giúp đồng đội Đình Bắc lập công.

Trả lời phỏng vấn hôm 4-12, Quốc Việt cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần tích cực sau chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, dù vẫn còn đôi chút tiếc nuối khi chưa ghi được nhiều bàn thắng hơn.

"Sau trận đấu hôm qua, tinh thần toàn đội khá tốt. Hơi tiếc một chút khi chúng tôi chưa thể ghi được nhiều bàn. Thầy Kim đã dành lời động viên chúng tôi rằng trận đầu lúc nào cũng khó khăn nên có 3 điểm là tốt rồi" - Quốc Việt nói.

Tiền đạo từng hai lần liên tiếp dự SEA Games, được gắn với biệt danh “Vua giải trẻ”, cho rằng U22 Việt Nam còn nhiều điểm phải cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Quốc Việt chia sẻ: “Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Sang trận thứ hai, toàn đội sẽ cố gắng ghi nhiều bàn hơn”.

Nói về tình huống bàn thắng thứ hai của Đình Bắc khiến dư luận "dậy sóng", Quốc Việt cho biết, do không có VAR nên đội chỉ phản ứng theo cảm nhận và không nghĩ trọng tài sẽ thay đổi quyết định.

Quốc Việt là cầu thủ ở vị trí việt vị, dù không tham gia pha bóng của Đình Bắc song có hành động nhảy lên tránh hướng bóng đi, khiến thủ thành U22 Lào bị cản tầm nhìn, không thể cản phá bàn thua.

Nhận định về màn đối đầu với U22 Malaysia sắp tới, Quốc Việt tỏ rõ sự tự tin: "Tôi từng nhiều lần chạm trán Malaysia nên khá hiểu đội bóng này. Mục tiêu của U22 Việt Nam chắc chắn là 3 điểm. HLV Kim Sang-sik cũng nhắn nhủ toàn đội phải cố gắng hết mình và tận dụng cơ hội. Với vai trò là tiền đạo, tôi sẽ cố gắng ghi bàn vào lưới Malaysia".

U22 Việt Nam vẫn còn quỹ thời gian 7 ngày trước cuộc đối đầu với U22 Malaysia (lúc 16 giờ ngày 11-12). Trong giai đoạn này, HLV Kim cùng đội ngũ trợ lý sẽ tiếp tục giúp U22 Việt Nam hoàn thiện lối chơi, đặc biệt là khả năng dứt điểm.