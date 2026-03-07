Việt kiều Khoa Ngô lập công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại Hoàng Anh Gia Lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Việt kiều Khoa Ngô lập công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại Hoàng Anh Gia Lai

Tường Phước (Ảnh: Đình Viên)

(NLĐO) - Bàn thắng của Khoa Ngô ở cuối hiệp 1 giúp CLB Công an TP HCM vượt qua chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2025-2026 tối 7-3.

Hoàng Anh Gia Lai và Công an TP HCM - Clip: FPT Play

Dù phải chơi trên sân đối phương, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chủ động nắm thế trận và tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Những miếng đánh phủ đầu của CLB Công an TP HCM gây bất ngờ cho đội chủ nhà và thậm chí đã suýt có bàn mở tỉ số sớm.

Việt kiều Khoa Ngô lập công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

Việt kiều Khoa Ngô lập công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

Sau đó, hai đội trình diễn lối chơi đôi công kịch tính, đầy cao nhịp độ trận đấu. Tận dụng sân nhà, đội bóng phố núi triển khai các pha tấn công sắc bén, tạo nhiều "sóng gió" về phía thủ thành Lê Giang.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, đội khách biết cách tận dụng cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 45, Makrollos đã có đường chuyền cho Khoa Ngô tung cú dứt điểm ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Việt kiều Khoa Ngô lập công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 3.

Việt kiều Khoa Ngô lập công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 4.

Với chiến thắng sít sao 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức trở lại vị trí thứ 4 bảng xếp hạng, có 23 điểm sau 15 trận đã đấu. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai rớt xuống thứ 11 với 14 điểm, hơn hai đội cuối bảng vỏn vẹn 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

CLB Công an TP HCM: Những "làn gió" mới

CLB Công an TP HCM: Những "làn gió" mới

Nhập quốc tịch Việt Nam thành công hôm 29-1, Patrik Lê Giang đã chính thức được tính vào diện cầu thủ nội binh

CLB Công an TP HCM thắng đậm trận derby, vào tứ kết Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Thắng đậm CLB TP HCM với tỉ số 3-0 tối 23-11, CLB Công an TP HCM lọt vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026

Rượt đuổi ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt khiến Ninh Bình ôm hận

(NLĐO) - Từng có thời điểm dẫn trước Ninh Bình FC đến hai bàn hôm 9-11 song CLB Công an TP HCM vẫn thua ngược với tỉ số 3-4 vì sai lầm phòng ngự cuối trận đấu

HLV Lê Huỳnh Đức V-League CLB Hoàng Anh Gia Lai HAGL CLB Công an TP HCM CLB CA TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo