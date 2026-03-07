Việt kiều Khoa Ngô lập công giúp CLB Công an TP HCM đánh bại Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai và Công an TP HCM - Clip: FPT Play

Dù phải chơi trên sân đối phương, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chủ động nắm thế trận và tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Những miếng đánh phủ đầu của CLB Công an TP HCM gây bất ngờ cho đội chủ nhà và thậm chí đã suýt có bàn mở tỉ số sớm.

Sau đó, hai đội trình diễn lối chơi đôi công kịch tính, đầy cao nhịp độ trận đấu. Tận dụng sân nhà, đội bóng phố núi triển khai các pha tấn công sắc bén, tạo nhiều "sóng gió" về phía thủ thành Lê Giang.

Tuy nhiên, đội khách biết cách tận dụng cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 45, Makrollos đã có đường chuyền cho Khoa Ngô tung cú dứt điểm ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Với chiến thắng sít sao 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức trở lại vị trí thứ 4 bảng xếp hạng, có 23 điểm sau 15 trận đã đấu. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai rớt xuống thứ 11 với 14 điểm, hơn hai đội cuối bảng vỏn vẹn 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.