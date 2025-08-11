HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tràn lan yến sào làm từ bột rau câu, lòng trắng trứng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Một số loại nước yến đóng lon, đóng lọ csao chép trắng trợn mẫu mã và tên gọi của các thương hiệu lớn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Ngày 11-8, tại TP HCM, Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Công ty Vina CHG tổ chức hội thảo "Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín", thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành thực phẩm bổ sung.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết sự phát triển nhanh của thị trường yến sào đang đi kèm thách thức lớn. 

Theo ông Hải, thị trường tràn lan sản phẩm gắn mác "yến sào" nhưng thực chất được làm từ nguyên liệu rẻ tiền như bột rau câu, lòng trắng trứng, gelatin hoặc các chất phụ gia không đạt chuẩn. Đáng lo ngại, một số loại nước yến đóng lon, đóng lọ còn sao chép trắng trợn mẫu mã và tên gọi của các thương hiệu lớn như Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Theo ông Hải, chỉ từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã phát hiện hơn 30 đơn vị sử dụng trái phép tên gọi, thành phần, hình ảnh sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa. Nhiều website giả mạo với cụm từ "yensaokhanhhoa" vẫn ngang nhiên hoạt động, làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của khách hàng.

hàng giả yến sào tràn lan - Ảnh 1.

Hàng giả được trưng bày tại hội thảo "Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín"

Các đối tượng làm hàng giả tận dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream để đưa sản phẩm ra thị trường ồ ạt mà không chịu sự kiểm soát. Bao bì thường thiếu thông tin minh bạch, hàm lượng yến công bố tùy tiện, không có kiểm định hay chứng nhận của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm yến lọ được rao bán với giá chỉ 9.000 – 15.000 đồng/lọ, mức hoàn toàn phi lý so với giá trị thật của tổ yến. Thành phần thay thế gồm đường hóa học, hương liệu tổng hợp, phụ gia giá rẻ… tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Một số cơ sở gia công hiện cho phép đối tác tùy ý đặt tên, công bố hàm lượng yến cao dù thực tế không hề chứa yến. Các bước quan trọng như kiểm định nguyên liệu, xác thực thành phần hay công bố chất lượng bị bỏ qua. Không ít trường hợp còn tự thiết kế nhãn mác, in thông tin sản phẩm theo ý muốn. Dù vi phạm nghiêm trọng, các sản phẩm này vẫn lưu hành công khai mà không bị kiểm tra, xử lý.

Ông Hải cảnh báo ngành thực phẩm bổ sung tại Việt Nam đang tăng trưởng trên 10% mỗi năm, trong đó sản phẩm từ yến chiếm tỉ trọng ngày càng lớn. Tốc độ phát triển quá nhanh, cộng với sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ năng lực kiểm soát chất lượng, đang khiến thị trường trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho hàng giả, hàng nhái hoành hành.

Tin liên quan

Nhóm người Trung Quốc nghi buôn bán hàng giả, ngà voi, vảy tê tê tại Nha Trang

Nhóm người Trung Quốc nghi buôn bán hàng giả, ngà voi, vảy tê tê tại Nha Trang

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người Trung Quốc với dấu hiệu buôn bán hàng không rõ xuất xứ, nghi có ngà voi, vảy tê tê

Hàng giả "núp bóng" doanh nghiệp hợp pháp, quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, việc sản xuất, buôn bán hàng giả diễn ra công khai, sản xuất với quy mô công nghiệp, giá trị lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Sở Y tế TP HCM nói về thủ đoạn mới của hàng giả

(NLĐO) - Hiện nay, hàng giả không chỉ nhái bao bì mà còn được tự thiết kế, gắn mã QR, mã vạch, tem chứng nhận giả... để qua mặt người tiêu dùng.

hàng giả yến sào Yến giả người tiêu dùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo